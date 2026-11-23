La société canadienne Eco Atlantic EOG.V , actionnaire à 35 % de la concession pétrolière et gazière PL001 des Malouines aux côtés de Navitas NVPTp.TA , a déclaré lundi que la production future potentielle de sa concession pourrait être reliée au projet Sea Lion de Navitas, qui en est à un stade plus avancé.

La société israélienne Navitas a fait état d’une meilleure estimation brute d’environ 640 millions de barils équivalent pétrole de ressources prospectives dans la licence PL001 et prévoit de forer un puits d’exploration l’année prochaine

« Si une découverte venait à être faite dans la licence PL001, elle pourrait également être exploitée, entre autres options, par un raccordement aux installations flottantes de production et de stockage prévues pour le projet Sea Lion », a déclaré Eco

Sea Lion — exploité par Navitas, Rockhopper RKH.L détenant une participation minoritaire — est le projet d’hydrocarbures le plus avancé des Malouines

Navitas commencera à forer des puits de production pour Sea Lion l’année prochaine, la première production de pétrole étant attendue mi-2028

Les entreprises qui prévoient de lancer la production de pétrole et de gaz dans les Malouines, un territoire britannique d’outre-mer doté d’une autonomie, sont dans le collimateur du gouvernement argentin , qui revendique ces îles comme siennes

Buenos Aires a intensifié cette année la pression sur les compagnies pétrolières, leurs investisseurs et leurs fournisseurs, notamment en présentant un projet de loi visant à durcir la législation de 2011 relative aux sanctions

La grande société américaine de services pétroliers Halliburton HAL.L a déclaré le mois dernier qu’elle ne participerait pas au projet Sea Lion