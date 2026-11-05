Selon Deutsche Telekom, les investisseurs tiennent déjà compte de la menace que représente SpaceX dans le secteur du sans-fil

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* Selon le directeur général Hoettges, les investisseurs s'attendent à ce que ce nouveau concurrent gagne des parts de marché et accentue la pression sur les prix

* SpaceX aurait besoin d’investissements considérables et de beaucoup de temps pour mettre en place un réseau couvrant l’ensemble du territoire américain, explique M. Hoettges

* Deutsche Telekom souhaite disposer d'alternatives à Starlink et ne veut pas d'un monopole sur les services par satellite

par Emanuele Berro

Deutsche Telekom DTEGn.DE se prépare à l'arrivée de SpaceX, la société d'Elon Musk, sur le marché américain de la téléphonie mobile. Son directeur général, Tim Hoettges, a déclaré jeudi que les investisseurs anticipaient déjà une baisse de la rentabilité à long terme des opérateurs mobiles établis.

M. Hoettges a déclaré que Deutsche Telekom devait partir du principe que l’entrée de SpaceX SPCX.O sur le marché américain de la téléphonie mobile allait se concrétiser , même si la mise en place d’un réseau national nécessiterait des investissements et un temps considérables.

"Nous devons partir du principe que cela va se produire", a-t-il déclaré aux journalistes.

L’offensive de SpaceX dans le domaine des communications mobiles pourrait constituer une menace importante pour Deutsche Telekom, dont la principale source de croissance des bénéfices est T-Mobile US TMUS.O .

M. Hoettges a expliqué que la baisse des valorisations du secteur reflétait les craintes qu’un nouvel entrant ne vienne éroder la rentabilité et intensifier la concurrence.

"Si l’on examine la baisse des multiples enregistrée par Verizon, AT&T et Deutsche Telekom au cours des six derniers mois, on constate que le marché s’attend tout simplement à ce que ces trois concurrents soient moins rentables de manière durable", a-t-il déclaré.

Les investisseurs s’attendaient également à ce qu’un nouveau concurrent gagne des parts de marché et accentue la pression sur les prix, a-t-il ajouté.

M. Hoettges a déclaré que SpaceX pourrait adopter un modèle économique différent de celui des opérateurs de télécommunications traditionnels, mais que les services par satellite ne pourraient à eux seuls pas remplacer les réseaux mobiles terrestres, en particulier dans les villes et pour la couverture en intérieur.

Bien que T-Mobile ait été le premier partenaire de Starlink pour le service direct aux téléphones mobiles, M. Hoettges a précisé que Deutsche Telekom souhaitait disposer d’alternatives et ne voulait pas d’un monopole sur les services par satellite.

L’opérateur de télécommunications allemand a annoncé jeudi des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 et a déclaré qu’il prévoyait un rachat d’actions pouvant atteindre 2 milliards d’euros (2.25 milliards de dollars) en 2027.

(1 dollar = 0,8880 euro)