Selon des sources, Vitol chargera ce week-end la première cargaison de diluant dans le cadre de l'accord d'approvisionnement avec le Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan et Marianna Parraga

Le négociant en matières premières Vitol devrait charger la première cargaison de naphta de la côte américaine du Golfe du Mexique vers le Venezuela ce week-end dans le cadre d'un accord d'approvisionnement avec le gouvernement américain, ont déclaré samedi à Reuters deux sources au fait du dossier.

La société de négoce a affrété le navire Hellespont Protector pour livrer le naphta, utilisé comme diluant pour fluidifier le pétrole brut vénézuélien et le rendre plus facile à transporter et à traiter, ont déclaré les sources.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter de détails confidentiels. Vitol n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.