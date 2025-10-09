Selon des sources, l'entreprise allemande PSI Software est sur le point d'être rachetée par des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexander Hübner et Amy-Jo Crowley

La société allemande PSI Software PSAGn.DE est sur le point d'être rachetée, plusieurs investisseurs financiers tournant autour du fabricant de logiciels pour les réseaux d'énergie, ont déclaré jeudi à Reuters trois personnes au fait du dossier.

L'une des sources a déclaré que PSI, qui se remet d'une cyberattaque l'an dernier, cherche des fonds pour le développement de produits de nouvelle génération.

Parmi les prétendants en lice figurent les investisseurs technologiques Thoma Bravo, HgCapital et Warburg Pincus, et une décision sur la vente pourrait être prise dans les prochains jours, ont dit les sources.

PSI, dont les logiciels aident à faire fonctionner les réseaux de transport d'électricité et de gaz ainsi que les usines, a enregistré l'an dernier une perte avant intérêts et impôts de 15,2 millions d'euros (17,62 millions de dollars), car elle a été paralysée pendant des semaines par la cyberattaque.

Valorisé à près de 400 millions d'euros en bourse, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 260,8 millions d'euros en 2024.

L'entreprise allemande E.ON EONGn.DE , qui est le deuxième investisseur de PSI, avec près de 18 % des actions, et également un client important, a l'intention de conserver sa participation.

Norman Rentrop, homme d'affaires allemand et éditeur de bulletins d'information, est le principal actionnaire de PSI, avec une participation de 23 %.

PSI, la holding d'investissement de Norman Rentrop et la société d'investissement Thoma Bravo n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

E.ON, HgCapital et Warburg Pincus se sont refusés à tout commentaire.

(1 dollar = 0,8625 euro)