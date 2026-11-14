Selon des responsables américains, Trump ne devrait pas aborder l'affaire Alice Huang avec le président chinois Xi

Le président américain Donald Trump ne devrait pas aborder avec le président chinois Xi Jinping le cas d'une femme d'affaires dont les liens avec l'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité nationale, ont déclaré vendredi des responsables américains.

Trump doit rencontrer Xi la semaine prochaine en marge du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, en Chine, dans le cadre d’un voyage de quatre jours en Asie. Cette rencontre aura lieu quelques jours seulement après la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia jeudi, marquant ainsi une chute spectaculaire depuis les sommets de l’industrie des semi-conducteurs.

Bien que les semi-conducteurs aient constitué un point de friction majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine, le président américain ne devrait pas aborder cette dernière question avec Xi pour l’instant, ont déclaré ces responsables.

« En ce qui concerne certaines de ces questions de sécurité nationale, ainsi que les enquêtes et investigations en cours aux États-Unis, ce n’est probablement pas un sujet sur lequel nous allons informer les Chinois pour le moment », a déclaré aux journalistes un haut responsable de l’administration.

Un deuxième responsable américain a ajouté: « Je ne m’attends pas à ce que le président aborde la question d’Alice Huang. »

Ces responsables répondaient à la question d’un journaliste qui souhaitait savoir si Donald Trump allait évoquer avec Xi Jinping les allégations concernant Alice Huang.

Mardi, les membres indépendants du conseil d’administration de Nvidia ont déclaré avoir engagé le cabinet d’avocats de Wall Street Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour mener une enquête indépendante après que le New York Times et le Wall Street Journal eurent fait état des relations entre Jensen Huang et la femme d’affaires Alice Huang , ainsi que des soupçons des autorités américaines selon lesquels elle espionnerait pour le compte de la Chine.

Pékin a nié qu’elle soit une espionne. Alice Huang n’a pas pu être jointe. Reuters n’a pas vérifié de manière indépendante si Alice Huang travaillait pour le compte du gouvernement chinois. Le ministère de la Justice a déclaré n’avoir tiré aucune conclusion quant à l’affiliation d’Alice Huang au gouvernement chinois.

Jensen Huang s’est excusé dimanche dans un communiqué d’avoir été infidèle à son épouse et d’avoir déçu l’entreprise. Son communiqué ne mentionnait pas spécifiquement Alice Huang, ancienne cadre supérieure de Megaspeed International, un client de Nvidia. Les deux personnes ne sont pas apparentées.