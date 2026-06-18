Selon des données, trois superpétroliers battant pavillon saoudien ont traversé le détroit d'Ormuz après la signature de l'accord avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: davantage de pétroliers en mer et contexte dans les paragraphes 2, 5 à 10)

Trois superpétroliers battant pavillon saoudien et transportant six millions de barils de brut ont traversé le détroit d’Ormuz quelques heures après que le président américain Donald Trump a signé un accord avec l’Iran visant à mettre fin à leur conflit, comme l’ont révélé jeudi les données de suivi des navires.

D’autres pétroliers ont affiché leur position lors de leur passage dans le détroit sur des sites publics de suivi maritime jeudi, après des semaines durant lesquelles les navires dissimulaient leurs trajets lorsqu’ils traversaient cette voie navigable.

Ces départs depuis des ports saoudiens constituent les plus importants transitant par le détroit depuis des semaines, selon une analyse des mouvements maritimes réalisée par Reuters.

L’Arabie saoudite a principalement utilisé son terminal portuaire de Yanbu, sur la mer Rouge, pour exporter son pétrole en raison du conflit qui a débuté le 28 février et qui a empêché des centaines de millions de barils de pétrole de quitter les ports des pays producteurs du Golfe via le détroit d’Ormuz.

Le groupe maritime saoudien Bahri, qui gère ces trois pétroliers, n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

Les États-Unis et l’Iran ont publié mercredi le texte d’un accord provisoire signé par leurs présidents pour mettre fin à leur conflit, bien que Donald Trump ait menacé de reprendre les attaques et d’éliminer des responsables iraniens s’ils ne respectaient pas leurs engagements.

Le pétrolier Aframax Tong Lin Wan, battant pavillon de Hong Kong, qui avait chargé du naphta à la raffinerie de Ruwais à Abu Dhabi début mars et était resté dans le Golfe depuis lors, a traversé le détroit jeudi, selon les données de LSEG.

Le méthanier « Mraikh », contrôlé par QatarEnergy, a également traversé le détroit jeudi, selon les données de LSEG et de Kpler. Il a chargé sa cargaison à Ras Laffan les 12 et 13 juin et doit la livrer à Port Qasim, au Pakistan, le 18 juin.

QatarEnergy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un autre pétrolier de moyenne portée battant pavillon de Hong Kong, le « Ye Chi », a longé l’île iranienne de Larak, mais il s’est depuis arrêté dans le détroit d’Ormuz, selon les données de LSEG.

Le « Tong Lin Wan » et le « Ye Chi » sont tous deux gérés par COSCO Shipping Energy Transportation 600026.SS , selon les données de LSEG.

COSCO Shipping n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.