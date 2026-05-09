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Selon des données maritimes, un méthanier qatari se dirige vers le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 09/05/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails sur le navire et les exportations de GNL du Qatar à partir du paragraphe 3)

Le méthanier qatari Al Kharaitiyat faisait route samedi vers le détroit d'Ormuz après avoir quitté Ras Laffan, au Qatar, à destination de Port Qasim, au Pakistan, selon les données maritimes de LSEG.

Un passage réussi marquerait le premier transit d'un méthanier qatari par le détroit depuis le début de la guerre contre l'Iran . QatarEnergy n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le navire, géré par Nakilat Shipping Qatar Ltd et battant pavillon des Îles Marshall, a une capacité de chargement de 211 986 mètres cubes, selon les données de LSEG.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont intercepté deux méthaniers qatariens, l'Al Daayen et le Rasheeda, qui se dirigeaient vers le détroit d'Ormuz le 6 avril, et leur ont ordonné de maintenir leur position sans fournir d'explication , avait alors déclaré une source à Reuters.

Le Qatar est le deuxième exportateur mondial de GNL, ses livraisons étant principalement destinées à des acheteurs en Asie. Les attaques iraniennes ont anéanti 17 % de la capacité d'exportation de GNL du Qatar, les réparations devant mettre hors service 12,8 millions de tonnes par an de ce combustible pendant trois à cinq ans.

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