Selon des données issues de la pratique clinique, le comprimé Wegovy de Novo permet aux patients de perdre environ 6 % de leur poids en trois mois

Les patients ayant poursuivi le traitement quotidien par le comprimé Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , ont perdu en moyenne 6,2 % de leur poids corporel en trois mois, selon des données issues de la pratique clinique qui doivent être présentées lors de la conférence ObesityWeek à Washington.

Ce comprimé, lancé en janvier, a permis à Novo de regagner une partie du terrain perdu face à Eli Lilly LLY.N , et le laboratoire danois tente de garder une longueur d’avance sur son concurrent américain dans la course aux traitements oraux contre l’obésité.

Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo, a déclaré lors d’une interview que ces données issues de la pratique clinique étaient encourageantes, car elles confirmaient globalement les résultats d’une perte de poids de 5,5 % à 12 semaines observés lors de l’essai clinique de phase avancée mené par Novo sur ce comprimé.

Les participants à l’étude, qui ont commencé à prendre le comprimé entre le 5 janvier et le 7 février 2026, ont perdu en moyenne 6,3 kg (13,9 livres) par rapport à un poids initial de 103,0 kg (227 livres), a indiqué Novo. Environ trois cinquièmes d’entre eux ont perdu au moins 5 % de leur poids, et environ un sur six a perdu au moins 10 %.

L’analyse portait sur 5 872 adultes utilisant la plateforme de télésanté Ro qui n’avaient jamais pris de médicament amaigrissant et qui ont suivi le traitement pendant les trois mois complets.

La situation de Novo Nordisk s’est considérablement détériorée depuis qu’elle est devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe à la suite du lancement, en 2021, de son médicament injectable amaigrissant, Wegovy. Son cours a chuté de plus de 70 % par rapport à son plus haut niveau, Lilly l’ayant dépassée pour prendre la tête du marché des médicaments contre l’obésité.

Selon des présentations de l’entreprise publiées en début de mois , toutefois, les traitements oraux représentent désormais environ un tiers des prescriptions contre l’obésité aux États-Unis , Novo s’adjugeant plus de 80 % des nouvelles prescriptions orales.

En septembre, la société a indiqué que des données distinctes issues de la pratique clinique montraient que les patients ayant remplacé leurs injections amaigrissantes par le comprimé de Novo continuaient à perdre du poids .

Le Wegovy oral — dont le nom chimique est le sémaglutide — a entraîné une réduction d’environ 14 % du poids corporel sur 64 semaines, tandis que le médicament contre l’obésité d’Eli Lilly, Foundayo, a entraîné une réduction d’environ 11 % sur 72 semaines, comme l’ont montré des études distinctes.