Jensen Huang, ancien directeur général d’ NVDA.O , a la possibilité de proposer deux candidats au conseil d’administration de Nvidia avant l’assemblée générale annuelle et le vote des actionnaires, selon les documents de procuration et les documents déposés par la société, ce qui offre au cofondateur un moyen d’exercer une influence future sur l’entreprise.

Les dirigeants du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs et les clients scrutent de près Nvidia pour comprendre quel rôle M. Huang jouera au sein de la société après avoir démissionné de son poste de directeur général la semaine dernière. La possibilité de proposer des candidats au conseil d’administration, qui choisit la direction et assure la supervision, pourrait constituer un outil puissant pour influencer l’avenir du leader des puces d’IA.

Tout actionnaire ou groupe d’actionnaires de Nvidia détenant plus de 3 % des droits de vote depuis au moins trois ans est habilité à proposer des candidats au conseil d’administration; ceux-ci figureront dans les documents de procuration de la société et pourront voter lors de son assemblée générale annuelle, qui se tient généralement en juin.

Selon les données de LSEG, Huang et les entités qui lui sont liées détiennent plus de 3 % des actions de Nvidia depuis plus de trois ans. Il détient actuellement environ 3,5 % de la société.

M. Huang serait libre de proposer toute personne remplissant les conditions requises pour devenir membre indépendant du conseil d’administration. Les candidats figureraient alors sur le bulletin de vote de Nvidia.

La désignation de candidats au conseil d’administration ne garantirait pas à ses alliés un siège au sein du conseil; les actionnaires devraient voter pour approuver les candidats potentiels. Nvidia pourrait également écarter un candidat si celui-ci a enfreint les statuts et la charte de la société.

ENQUÊTE SUR LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ÉTRANGERS

Le conseil d’administration de Nvidia a déclaré le 8 novembre avoir ouvert une enquête à la suite d’informations récentes selon lesquelles Huang aurait été la cible d’une opération de renseignement étranger. Reuters n’a pas pu déterminer si le comportement de Huang enfreignait le règlement intérieur ou la charte de la société.

Nvidia et un représentant de M. Huang n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Depuis que M. Huang a démissionné de Nvidia la semaine dernière à la suite de ses relations extraconjugales , des dirigeants tels qu’Elon Musk, des employés, des investisseurs et le président américain Donald Trump ont plaidé en faveur de son retour à la tête du concepteur de puces. Le conseil d’administration n’envisageait pas de réintégrer M. Huang, ont déclaré lundi à Reuters trois personnes proches du dossier.

M. Huang a publié mardi un communiqué dans lequel il a déclaré qu’il « serait honoré » de revenir en tant que directeur général si le conseil d’administration décidait qu’une telle décision serait dans le meilleur intérêt des actionnaires et des employés.

Mardi, après la clôture de la Bourse, Nvidia a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations de Wall Street , apportant un certain soulagement aux investisseurs après l’incertitude provoquée par le départ de Huang.