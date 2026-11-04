Selon des dirigeants d'entreprise, la victoire des démocrates américains ne devrait pas soulager à court terme les entreprises de leurs difficultés liées aux coûts et aux droits de douane

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* Certains dirigeants se réjouissent de la perspective d'une stabilité politique

* Mais les entreprises n'ont guère d'espoir de voir les droits de douane évoluer

* La confiance des consommateurs pourrait en bénéficier

* Les analystes mettent en garde contre un éventuel blocage à Washington

par Christoph Steitz, Yuka Obayashi et Emanuele Berro

Les multinationales ont déclaré mercredi que la prise de contrôle du Congrès américain par les démocrates ne devrait pas modifier leurs perspectives à court terme, alors que les entreprises sont confrontées à la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières et à un pouvoir d'achat des consommateurs américains déjà mis à rude épreuve.

Certains ont toutefois salué la perspective d’une stabilité politique.

Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, remportant pour la première fois depuis des générations des victoires écrasantes dans des bastions républicains, alors que des dizaines de millions d’électeurs ont infligé une sévère réprimande au président Donald Trump.

Mais il est trop tôt pour savoir ce que ces résultats signifient pour les enjeux qui agitent les entreprises du monde entier, des droits de douane et des prix de l’énergie à l’inflation et à la confiance des consommateurs.

La flambée des coûts liés à la guerre en Iran constitue le dernier casse-tête en date pour les entreprises de tous les secteurs, de l’agroalimentaire à l’électronique grand public en passant par l’automobile, après avoir dû faire face l’année dernière aux droits de douane imposés par Trump sur les produits importés.

Le coût élevé de l’essence et des produits alimentaires a été une préoccupation majeure des électeurs lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

“Ce dont nous avons besoin, en tant qu’entreprise aux États-Unis, c’est de stabilité politique et d’un cadre économique fiable. Et tout ce qui va dans ce sens est le bienvenu”, a déclaré Roland Welzbacher, directeur financier du fournisseur allemand de pièces automobiles Continental

CONG.DE .

“Il reste à voir ce que cela signifie réellement pour nous et pour l’économie dans son ensemble, mais cela apporte de la stabilité, ce qui est une bonne chose.”

Les marchés boursiers mondiaux et le dollar ont progressé après l’annonce des résultats, même si les valeurs du secteur des semi-conducteurs en Asie ont subi des pressions, les investisseurs s’attendant à ce que le Congrès, désormais contrôlé par les démocrates, exerce une surveillance accrue sur l’intelligence artificielle. GLOB/MKTS

Le résultat des élections pourrait également avoir de vastes répercussions sur les perspectives budgétaires américaines ainsi que sur certains secteurs tels que la défense, la santé et le secteur bancaire.

LA MAISON BLANCHE POURRAIT ÊTRE SOUMISE À UNE PRESSION ACCRUE POUR ÉVITER LES GUERRES COMMERCIALES

Alors que les analystes estiment que la Maison Blanche pourrait subir une pression accrue pour éviter un retour aux guerres commerciales qui ont fait grimper les coûts pour les consommateurs américains, certains fabricants européens ne s’attendent pas à un allègement significatif et immédiat des lourds droits de douane imposés par Trump.

L’administration a largement mis en œuvre son programme tarifaire en s’appuyant sur des pouvoirs exécutifs ne nécessitant pas l’approbation du Congrès, et ces pouvoirs restent en vigueur, a déclaré Andrew Adair, conseiller en politique commerciale pour l’Amérique du Nord au sein de l’association allemande des constructeurs de machines VDMA.

Le Congrès pourrait chercher à abroger les droits de douane existants, mais une telle législation se heurterait à d’importants obstacles politiques et pourrait finalement faire l’objet d’un veto présidentiel, a-t-il ajouté.

“Nous ne prévoyons donc pas que la politique nationale ait un impact direct sur les conditions commerciales à court terme”, a-t-il déclaré à Reuters.

Kenichi Hori, président-directeur général de la société de commerce japonaise Mitsui, qui génère un chiffre d’affaires important aux États-Unis, a déclaré aux médias qu’il suivrait de près la politique américaine en matière de droits de douane, de commerce des minéraux critiques et de développement des centres de données d’intelligence artificielle, mais qu’il s’attendait à ce que l’environnement commercial reste “très incertain”.

CE RÉSULTAT POURRAIT STIMULER LA FRÉQUENTATION

Ce résultat pourrait améliorer l’image des États-Unis à l’étranger, qui a été ternie par la position plus ferme de Trump en matière d’immigration et de politique commerciale, le nombre de visiteurs ayant fortement chuté depuis son entrée en fonction.

“Il pourrait y avoir moins de tensions liées aux droits de douane et une plus grande envie de voyager, ce qui devrait avoir un impact plutôt positif sur le secteur aérien”, a déclaré Stefan Schulte, directeur général de Fraport. “Mais je ne surestimerais pas l’importance de ce facteur.”

Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, fait partie de ceux qui mettent en garde contre une impasse à Washington, rappelant que le financement fédéral expire le 11 décembre et que Trump a promis de devenir “M. Veto” face à un Congrès démocrate.

“Un gouvernement divisé est synonyme d’impasse, et une impasse est synonyme de agitation: enquêtes, vetos, échéances budgétaires, et très probablement un ou deux nouveaux blocages administratifs, voire plus”, a-t-il déclaré.