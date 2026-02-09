 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon CNBC, Databricks est évalué à 134 milliards de dollars dans le cadre d'une levée de fonds de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Databricks a bouclé son dernier tour de table de 5 milliards de dollars, pour une valorisation de 134 milliards de dollars, a rapporté CNBC lundi.

En décembre, l'entreprise de logiciels de données avait annoncé qu'elle levait plus de 4 milliards de dollars à la même valorisation.

Databricks fournit des logiciels qui aident les entreprises à gérer de grandes quantités de données et à construire leurs propres modèles d'intelligence artificielle.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank