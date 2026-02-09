Selon CNBC, Databricks est évalué à 134 milliards de dollars dans le cadre d'une levée de fonds de 5 milliards de dollars

Databricks a bouclé son dernier tour de table de 5 milliards de dollars, pour une valorisation de 134 milliards de dollars, a rapporté CNBC lundi.

En décembre, l'entreprise de logiciels de données avait annoncé qu'elle levait plus de 4 milliards de dollars à la même valorisation.

Databricks fournit des logiciels qui aident les entreprises à gérer de grandes quantités de données et à construire leurs propres modèles d'intelligence artificielle.