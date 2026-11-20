La plateforme de codage d'IA de SpaceX SPCX.O , Cursor, envisage d'abandonner progressivement les modèles d'IA chinois en raison d'un «risque géopolitique», a rapporté vendredi CNBC, citant un rapport de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants et de la commission spéciale sur la Chine de la Chambre des représentants.

Ce rapport, qui fait suite à une enquête de plusieurs mois sur l'adoption de modèles d'IA chinois dans l'écosystème technologique américain, indique que Cursor «a informé les commissions» de ces projets. La société de location de vacances Airbnb et la plateforme de livraison de repas DoorDash ont également été interrogées dans le cadre de cette enquête concernant leur utilisation de modèles d'IA chinois, selon CNBC.

SpaceX, Cursor, Airbnb, DoorDash et les commissions du Congrès n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters a révélé en exclusivité en début de semaine que l'administration Trump envisageait d'exiger des entreprises américaines qu'elles divulguent publiquement leur utilisation de modèles d'IA chinois , dans le but de décourager le recours à cette technologie sans pour autant imposer de nouvelles restrictions susceptibles de susciter le mécontentement du secteur ou de Pékin.

Le département du Trésor et le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche ont discuté de ce projet, qui s'appliquerait à des entreprises telles qu'Airbnb, a rapporté Reuters.

Plus tôt cette année, SpaceX a racheté Anysphere, la start-up à l'origine de Cursor, dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 60 milliards de dollars afin de renforcer sa présence sur le marché lucratif des outils d'IA destinés aux entreprises.

SpaceX développe sa gamme de modèles d'IA « Grok » en collaboration avec Cursor, qui a participé à leur apprentissage.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)