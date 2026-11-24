** Selon Citi Research, la tarification des cartes de crédit constitue le risque le plus évident pour les résultats des banques américaines, les démocrates étant en passe de prendre le contrôle des deux chambres du Congrès en 2027, ce qui créera un contexte plus difficile pour Wall Street
** Le président américain Donald Trump s'est dit prêt à collaborer avec les démocrates pour plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10%
** Un plafond de 10% a peu de chances d’être adopté; un taux de 36% serait considéré comme plus réaliste si une mesure venait à être votée – selon une société de courtage
** « Un plafond de 36% serait bien supérieur aux taux habituellement pratiqués sur les cartes, nous nous attendrions donc à ce que son impact direct sur les résultats soit plus limité. Des questions subsistent quant à savoir si un plafond s’appliquerait uniquement au TAEG (taux annuel effectif global) ou également aux frais supplémentaires » – Citi Research
** Selon la société de courtage, si le plafonnement des taux n’est pas adopté, cela pourrait devenir un levier de transactions pour imposer d’autres restrictions aux émetteurs de cartes de crédit(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer