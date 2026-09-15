Selon certaines sources, Waystar, une société spécialisée dans les logiciels de santé, étudierait différentes options, dont celle d'une vente

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* Waystar aurait fait appel à Evercore pour l'accompagner dans un éventuel processus de cession, selon certaines sources

* Le processus de cession potentielle n'en est qu'à ses débuts et pourrait ne pas aboutir, préviennent des sources

* EQT reste le principal actionnaire avec une participation de 13 %, selon les données de LSEG

par Isla Binnie, Sabrina Valle et Milana Vinn

Le fournisseur de logiciels Waystar WAY.O , dont les produits sont utilisés par les hôpitaux et les médecins pour gérer les paiements, étudie différentes options, notamment une vente potentielle qui pourrait le ramener dans le giron du privé deux ans après son introduction en bourse à New York, ont déclaré sept sources proches du dossier.

La société, implantée à Lehi (Utah) et à Louisville (Kentucky), a engagé la banque d’investissement Evercore EVR.N pour l’accompagner dans ce processus, qui en est actuellement à ses débuts, ont indiqué deux de ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de pouvoir évoquer des informations confidentielles. Elles ont toutefois souligné que ces projets pourraient évoluer et que la vente pourrait ne pas aboutir.

Waystar n’a pas souhaité faire de commentaire. Evercore n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La capitalisation boursière de Waystar est tombée à environ4,8 milliards de dollars après une chute de 24 % du cours de son action cette année, dans un contexte de vente massive généralisée dans le secteur des logiciels.

Un processus d’enchères permettrait de déterminer si l’intérêt des investisseurs pour les entreprises de logiciels est en train de renaître.

Waystar a cherché à se positionner comme une entreprise de logiciels de santé, vendant des technologies permettant d’automatiser et de gérer les tâches administratives, plutôt que comme une entreprise de services de santé qui s’appuie davantage sur le personnel pour effectuer ces tâches. Cette stratégie visait à obtenir les valorisations plus élevées généralement accordées aux entreprises technologiques.

Les investisseurs ont d'abord adhéré à ce projet, contribuant à faire grimper le cours de l'action de 20 dollars à un pic de 45 dollars atteint en 2025, mais le titre a ensuite subi des pressions, les investisseurs craignant que les progrès de l'intelligence artificielle ne perturbent les entreprises de logiciels, ont indiqué les analystes de Morgan Stanley dans un rapport publié en juillet.

Waystar est née en 2017 de la fusion entre Zirmed et Navicure, deux sociétés spécialisées dans la gestion des revenus dans le secteur de la santé. Ses principaux bailleurs de fonds, la société de rachat EQT EQTAB.ST , l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB) et la société d’investissement alternatif Bain Capital, l’ont introduite en bourse en 2024.

EQT reste leprincipal actionnaire de la société avec une participation de 13 %, suivi par le CPPIB avec 10 % et BlackRock Institutional Trust Company BLK.N avec 8 %, selon les données de LSEG.

EQT n’a pas souhaité faire de commentaire. L’OIRPC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. BlackRock n’a pas souhaité faire de commentaire.