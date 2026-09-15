Selon certaines sources, Waystar, une entreprise spécialisée dans les logiciels de santé, étudierait différentes options, dont celle d'une vente

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(Ajout d'une évolution du cours de l'action)

* Waystar fait appel à Evercore pour le conseiller dans le cadre d'un éventuel processus de cession, selon certaines sources

* Le processus de vente potentiel en est à ses débuts et pourrait ne pas aboutir, précisent des sources

* EQT reste le principal actionnaire avec une participation de 13 %, selon les données de LSEG

par Isla Binnie, Sabrina Valle et Milana Vinn

Le fournisseur de logiciels Waystar WAY.O , dont les produits sont utilisés par les hôpitaux et les médecins pour gérer les paiements, étudie différentes options, notamment une vente potentielle qui pourrait le ramener dans le secteur privé deux ans après son introduction en bourse à New York, ont déclaré sept sources proches du dossier.

La société, implantée à Lehi (Utah) et à Louisville (Kentucky), a engagé la banque d’investissement Evercore EVR.N pour l’accompagner dans ce processus, qui en est actuellement à un stade précoce, ont déclaré deux de ces personnes, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de pouvoir évoquer des informations confidentielles. Elles ont toutefois précisé que ces projets pourraient évoluer et que la vente pourrait ne pas aboutir.

Waystar n’a pas souhaité faire de commentaire. Evercore n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'action Waystar a progressé de plus de 8 % en début de séance après la publication de l'article de Reuters.

Cela a permis de rattraper une partie de la chute qui avait fait perdre près d’un quart de sa valeur boursière cette année jusqu’à lundi, dans un contexte de vague de ventes généralisée dans le secteur des logiciels.

Un processus d’enchères permettrait de déterminer si l’appétit des investisseurs pour les entreprises de logiciels est en train de revenir.

Waystar a cherché à se positionner comme une entreprise de logiciels de santé, vendant des technologies permettant d’automatiser et de gérer les tâches administratives, plutôt que comme une entreprise de services de santé qui s’appuie davantage sur le personnel pour effectuer ces tâches. Cette stratégie visait à obtenir les valorisations plus élevées généralement accordées aux entreprises technologiques.

Les investisseurs ont d’abord adhéré à ce projet, contribuant à faire grimper le cours de l’action de 20 dollars à un pic de 45 dollars en 2025, mais le titre a ensuite subi des pressions, les investisseurs craignant que les progrès de l’intelligence artificielle ne perturbent les entreprises de logiciels, ont indiqué les analystes de Morgan Stanley dans un rapport publié en juillet.

Waystar est née en 2017 de la fusion entre Zirmed et Navicure, deux sociétés spécialisées dans la gestion des revenus dans le secteur de la santé. Ses principaux bailleurs de fonds, la société de rachat EQT EQTAB.ST , l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB) et la société d’investissement alternatif Bain Capital, l’ont introduite en bourse en 2024.

EQT reste le principal actionnaire de la société avec une participation de 13 %, suivi par le CPPIB avec 10 % et BlackRock Institutional Trust Company BLK.N avec 8 %, selon les données de LSEG.

EQT n’a pas souhaité faire de commentaire. L’OIRPC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. BlackRock n’a pas souhaité faire de commentaire.