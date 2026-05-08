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Selon certaines sources, un réchauffeur de reformage aurait explosé à la raffinerie PBF de Louisiane
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

) Un brûleur d'un reformeur de la raffinerie de PBF Energy PBF.N , d'une capacité de 190 000 barils par jour (), située à Chalmette, en Louisiane, a explosé vendredi, provoquant un incendie, ont indiqué deux personnes proches des opérations de l'usine.

Aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'explosion du reformeur d'une capacité de 17 500 barils par jour, ont indiqué ces sources. Les responsables locaux des services d'urgence ont déclaré aux médias locaux qu'aucun blessé n'avait été signalé suite à l'explosion et à l'incendie.

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