Le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance sont personnellement intervenus dans la décision de Nvidia de réintégrer le directeur général Jensen Huang ce week-end, convaincus qu’il était le seul à protéger les modèles d’IA à poids ouvert fabriqués aux États-Unis, ont déclaré lundi des sources proches du dossier.
Les modèles d’IA à poids ouverts sont des systèmes dont les composants essentiels sont accessibles au public, ce qui permet aux utilisateurs de les télécharger, de les modifier et de les adapter à des tâches spécifiques. Leur essor est devenu une opportunité commerciale majeure pour Nvidia, car ils élargissent la demande en puces et en infrastructure informatique de l’entreprise au-delà d’une poignée de grands développeurs d’IA.
La Chine est à la pointe du développement des systèmes d’IA à poids ouvert, qui gagnent du terrain auprès des entreprises américaines car ils peuvent s’avérer moins coûteux que les outils d’IA propriétaires des grands laboratoires américains OpenAI et Anthropic ANT.O . Leurs performances sont par ailleurs presque aussi bonnes.
Nvidia est l’un des principaux soutiens de l’écosystème américain de l’IA à poids ouverts. En août, Nvidia a accepté d’acheter la société Hugging Face , une plateforme que les développeurs utilisent pour héberger des modèles d’IA à poids ouverts, entre autres ressources liées à l’IA. Nvidia est également un investisseur dans Reflection AI , une entreprise américaine qui a lancé son premier modèle à poids ouverts en octobre.
Huang et les lobbyistes de Nvidia ont également fait pression sur les législateurs américains pour qu’ils soutiennent le développement de la technologie d’IA à poids ouverts. Huang a notamment écrit dans une lettre en début d’année qu’il fallait éviter toute « restriction prématurée » sur ces outils.
Huang a démissionné de son poste de directeur général au début du mois à la suite d’informations selon lesquelles il aurait eu plusieurs relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée.
Reuters a rapporté le 18 novembre que l’administration Trump envisageait d’exiger des entreprises américaines qu’elles divulguent publiquement leur utilisation de modèles d’IA chinois , y compris les modèles à poids ouverts, dans le cadre d’une initiative visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la technologie chinoise.
Les législateurs républicains reprennent de plus en plus souvent l’argument selon lequel l’IA à poids ouverts est essentielle pour rivaliser avec la Chine. Deux éminents législateurs républicains de la Chambre des représentants ont appelé vendredi l’administration Trump à aider les entreprises américaines à développer des modèles d’IA à poids ouverts , ajoutant que cela permettrait aux États-Unis de mieux contrer la Chine.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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