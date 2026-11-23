Le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance sont personnellement intervenus dans la décision de Nvidia de réintégrer le directeur général Jensen Huang ce week-end, convaincus qu’il était le seul à protéger les modèles d’IA à poids ouvert fabriqués aux États-Unis, ont déclaré lundi des sources proches du dossier.

Les modèles d’IA à poids ouverts sont des systèmes dont les composants essentiels sont accessibles au public, ce qui permet aux utilisateurs de les télécharger, de les modifier et de les adapter à des tâches spécifiques. Leur essor est devenu une opportunité commerciale majeure pour Nvidia, car ils élargissent la demande en puces et en infrastructure informatique de l’entreprise au-delà d’une poignée de grands développeurs d’IA.

La Chine est à la pointe du développement des systèmes d’IA à poids ouvert, qui gagnent du terrain auprès des entreprises américaines car ils peuvent s’avérer moins coûteux que les outils d’IA propriétaires des grands laboratoires américains OpenAI et Anthropic ANT.O . Leurs performances sont par ailleurs presque aussi bonnes.

Nvidia est l’un des principaux soutiens de l’écosystème américain de l’IA à poids ouverts. En août, Nvidia a accepté d’acheter la société Hugging Face , une plateforme que les développeurs utilisent pour héberger des modèles d’IA à poids ouverts, entre autres ressources liées à l’IA. Nvidia est également un investisseur dans Reflection AI , une entreprise américaine qui a lancé son premier modèle à poids ouverts en octobre.

Huang et les lobbyistes de Nvidia ont également fait pression sur les législateurs américains pour qu’ils soutiennent le développement de la technologie d’IA à poids ouverts. Huang a notamment écrit dans une lettre en début d’année qu’il fallait éviter toute « restriction prématurée » sur ces outils.

Huang a démissionné de son poste de directeur général au début du mois à la suite d’informations selon lesquelles il aurait eu plusieurs relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée.

Reuters a rapporté le 18 novembre que l’administration Trump envisageait d’exiger des entreprises américaines qu’elles divulguent publiquement leur utilisation de modèles d’IA chinois , y compris les modèles à poids ouverts, dans le cadre d’une initiative visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la technologie chinoise.

Les législateurs républicains reprennent de plus en plus souvent l’argument selon lequel l’IA à poids ouverts est essentielle pour rivaliser avec la Chine. Deux éminents législateurs républicains de la Chambre des représentants ont appelé vendredi l’administration Trump à aider les entreprises américaines à développer des modèles d’IA à poids ouverts , ajoutant que cela permettrait aux États-Unis de mieux contrer la Chine.