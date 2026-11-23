Le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance se sont personnellement impliqués dans l'affaire Nvidia NVDA.O ce week-end, après avoir été convaincus que le directeur général réintégré Jensen Huang était la seule personne à défendre les modèles à poids ouvert, ont déclaré lundi à Reuters des sources proches du dossier.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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