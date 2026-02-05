Selon certaines sources, Syngenta envisage une introduction en bourse à Hong Kong pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de semences et de produits chimiques prévoit d'introduire en bourse jusqu'à 20 % de ses actions en 2026

Les banques ont entamé des pourparlers

Le produit de l'opération sera affecté à la réduction de la dette et à la croissance

L'introduction en bourse pourrait être la troisième plus importante depuis 2021

(Ajout de détails aux paragraphes 12 à 15 sur la taille potentielle de l'introduction en bourse, le calendrier et le plan de réduction de la dette, le contexte commercial aux paragraphes 16 à 18, les deux derniers paragraphes sur les introductions en bourse à Hong Kong) par John Revill, Oliver Hirt et Kane Wu

Syngenta Group vise une introduction en bourse à Hong Kong qui pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars, selon deux sources au fait des projets, ce qui placerait le groupe suisse d'agrochimie et de semences sur la voie de l'une des plus importantes introductions en bourse de ces dernières années.

Syngenta, qui appartient à l'entreprise publique chinoise Sinochem, est en pourparlers avec plusieurs banques pour organiser l'opération, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La société pourrait introduire en bourse jusqu'à 20 % de ses actions, ont indiqué les sources, ajoutant que la taille et le calendrier de l'offre publique n'étaient pas définitifs et qu'ils pourraient changer en fonction des conditions du marché.

Si elle lève 10 milliards de dollars, l'introduction en bourse serait la troisième plus importante au niveau mondial au cours des cinq dernières années, après Rivian Automotive

RIVN.O en 2021 et LG Energy Solution 373220.KS en 2022, selon les données de Dealogic.

"Nous ne commentons pas les rumeurs du marché. Nous continuerons à évaluer nos stratégies sur les marchés financiers en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs pertinents qui sont dans le meilleur intérêt de nos actionnaires", a déclaré Syngenta, après que Reuters ait été le premier à faire état du plan d'introduction en bourse plus tôt dans la journée de jeudi.

"Comme nous l'avons toujours dit, nous avons l'intention de revenir sur les marchés des capitaux au moment opportun", a ajouté Syngenta.

L'entreprise bâloise est en concurrence avec l'américain Corteva, ainsi qu'avec les allemands BASF et Bayer. Elle produit des semences et des produits de pulvérisation pour aider les agriculteurs à obtenir des récoltes plus fiables et à perdre moins de rendement à cause des mauvaises herbes, des insectes et des maladies.

La société est en pourparlers avec des banques telles que Goldman Sachs GS.N , UBS UBSG.S et la banque d'investissement chinoise CICC 601995.SS , entre autres, pour la gestion de l'introduction en bourse, ont indiqué les sources.

La société est également en pourparlers avec Morgan Stanley

MS.N et HSBC HSBA.L , ont indiqué les sources.

CICC, UBS et HSBC ont refusé de commenter, tandis que Goldman Sachs et Morgan Stanley n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La cotation potentielle à Hong Kong interviendrait deux ans après que Syngenta a abandonné sa demande d'introduction à la Bourse de Shanghai, invoquant l'environnement industriel et la faiblesse du marché chinois des actions

ÉLAN DE COLLECTE DE FONDS À HONG KONG

Aucune décision n'a encore été prise quant à la taille de l'introduction en bourse, qui pourrait varier de 10 % à 20 % et permettre de lever entre 5 et 10 milliards de dollars, a déclaré une source.

Aucun mandat n'a encore été convenu avec les banques, a déclaré la même personne, ajoutant que le processus vient de commencer, Syngenta souhaitant réaliser l'introduction en bourse d'ici la fin de 2026.

Selon toutes les sources, Syngenta utilisera une partie du produit de l'introduction en bourse pour réduire sa dette. La dette nette s'élevait à 24,8 milliards de dollars à la fin de 2024, selon l'entreprise.

Le produit pourrait également être utilisé pour financer la recherche et le développement ainsi que des acquisitions.

Le projet de cotation de l'entreprise est également motivé par son objectif de réduire la participation chinoise. Cela pourrait être utile compte tenu des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, l'un des principaux marchés de Syngenta, a déclaré l'une des sources.

Le projet d'introduction en bourse intervient après que Syngenta a fait état d'une amélioration de ses résultats récents, les bénéfices ayant augmenté de 25 % au cours des neuf premiers mois de 2025, en dépit d'une légère baisse des ventes.

Syngenta est née en 2000 de la fusion des entreprises agroalimentaires de Novartis et d'AstraZeneca. Elle a été rachetée par China National Chemical Corp, ou ChemChina, pour 43 milliards de dollars en 2017, avant d'être intégrée à Sinochem.

L'introduction en bourse envisagée contribuerait à relancer la dynamique de collecte de fonds à Hong Kong après que la ville a repris la première place mondiale pour le produit des introductions en bourse en 2025. Les entreprises ont levé environ 37,2 milliards de dollars l'année dernière lors des introductions en bourse à Hong Kong, selon les données du LSEG.

Le centre financier asiatique a connu l'un de ses meilleurs départs depuis des années en 2026. En janvier, 12 sociétés ont été cotées, levant environ 4,2 milliards de dollars, selon les données du LSEG.