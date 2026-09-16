Selon certaines sources, SK Hynix serait en pourparlers avec Intel en vue d'un accord visant à fabriquer pour la première fois des puces mémoire aux États-Unis.

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* Selon certaines sources, SK Hynix pourrait louer une partie des locaux d'Intel dans l'Ohio

* Ou bien SK Hynix pourrait former une coentreprise avec Intel et des entreprises spécialisées dans le cloud, selon certaines sources

* Un tel accord constituerait une grande victoire pour l'administration Trump

* Mais on ignore si le gouvernement sud-coréen approuverait un tel accord

(Ajout de la réaction des actions d'Intel et de SK Hynix au paragraphe 6)

par Heekyong Yang, Alexandra Alper et Hyunjoo Jin

La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS est en pourparlers avec Intel

INTC.O au sujet d’un accord qui lui permettrait de fabriquer des puces mémoire sur le sol américain pour la première fois, ont déclaré trois personnes proches des discussions.

Selon l’un des scénarios envisageables, SK Hynix louerait une partie de l’usine de fabrication de puces prévue de longue date par Intel dans l’Ohio, ont-elles précisé. Selon un autre scénario, l’entreprise pourrait former une coentreprise avec Intel et de grandes sociétés de cloud computing désireuses de s’assurer un approvisionnement en puces mémoire, ont indiqué deux de ces sources.

Un tel accord soulagerait la pression qui pèse sur Intel, qui connaît des difficultés, et constituerait une grande victoire pour l’administration Trump, qui intensifie la pression sur les fabricants de puces pour qu’ils s’implantent aux États-Unis, alors que les investissements incessants dans l’IA et les centres de données alimentent une pénurie aiguë de puces mémoire.

Mais une opposition potentielle de Séoul pourrait constituer un obstacle majeur, ont indiqué ces sources.

L’une des sources a qualifié les discussions de « préliminaires » et a souligné qu’aucune décision n’avait encore été prise, ajoutant que SK Hynix pourrait également envisager d’autres modalités pour structurer l’accord.

Mercredi, l’action Intel a bondi de 5,2 % en pré-ouverture, tandis que le titre SK Hynix a clôturé en hausse de 4,1 % à Séoul.

C’est la première fois que des détails sur la manière dont un accord entre SK Hynix et Intel pourrait être structuré sont rapportés. Reuters n’a toutefois pas pu savoir quels types de puces SK Hynix pourrait fabriquer dans l’Ohio si un accord était conclu.

Sa gamme de produits comprend des puces DRAM (mémoire vive dynamique) utilisées dans les serveurs, les PC et les smartphones, ainsi que des puces de mémoire flash NAND qui assurent le stockage à long terme. L’entreprise est également le premier fournisseur de mémoire à large bande passante (HBM) utilisée dans les unités de traitement d’IA.

OPPOSITION POTENTIELLE DE SÉOUL

Tout accord visant à produire des mémoires de pointe telles que la HBM, voire la DRAM, pourrait se heurter à l’opposition du gouvernement sud-coréen, ces technologies étant considérées comme sensibles, ont déclaré les trois sources qui ont souhaité rester anonymes, ces informations n’étant pas publiques.

SK Hynix a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’elle « examinait diverses mesures, notamment la création de sites de production supplémentaires, afin de renforcer la compétitivité de son activité mémoire », mais qu’« aucune décision n’avait encore été prise à ce stade ».

Intel a refusé de commenter ce qu’elle a qualifié de « spéculations », mais a ajouté qu’elle poursuivait ses investissements dans l’Ohio afin de préparer le site.

Interrogé sur un éventuel projet de SK Hynix visant à produire des puces aux États-Unis, le ministère sud-coréen du Commerce a déclaré que toute décision relèverait de la discrétion de l’entreprise, mais que si elle concernait une « technologie nationale essentielle », elle ferait l’objet d’un examen au titre de la loi sur la protection des technologies industrielles.

Le ministère américain du Commerce n’a pas répondu à une demande de commentaire.

DE BONNES RAISONS DE S’IMPLANTER AUX ÉTATS-UNIS

Selon deux de ces sources, la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis coûte beaucoup plus cher qu’en Corée du Sud. Construire aux États-Unis entraîne des coûts de main-d’œuvre et de construction nettement plus élevés, et une grande partie de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des semi-conducteurs est située en Asie, ce qui augmente également les coûts aux États-Unis, a déclaré l’une d’entre elles.

Malgré tout, SK Hynix, qui a récemment finalisé une cotation secondaire sur le Nasdaq en juillet et ne dispose actuellement que d’une usine d’encapsulation de puces en cours de construction dans l’Indiana, a de bonnes raisons de poursuivre la fabrication de puces aux États-Unis.

Chey Tae-won, président du conglomérat SK Group dont fait partie SK Hynix, a déclaré en juillet que l’entreprise subissait une pression énorme et faisait l’objet d’un lobbying intense de la part de ses clients et de divers pays pour qu’elle fournisse davantage de puces.

“Je pense que nous devons construire une usine aux États-Unis. Si c’est possible, je pense que nous devrions la construire”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Un accord avec SK Hynix permettrait également d’alléger quelque peu la pression financière qui pèse sur Intel, dont le gouvernement américain détient une partie du capital.

Intel a annoncé en 2022 qu’il investirait jusqu’à 100 milliards de dollars pour construire ce qui pourrait devenir le plus grand complexe de fabrication de puces au monde dans l’Ohio, dont la production devait démarrer en 2025. Mais l’achèvement des deux usines du site a depuis été reporté à 2030 et 2031.

Il pourrait toutefois s’avérer difficile de satisfaire à la fois Washington et Séoul, d’autant plus que SK Hynix et son concurrent Samsung Electronics 005930.KS ont été exhortés par Séoul à accélérer leurs projets de construction d’un nouveau pôle d’usines de fabrication de puces dans le sud-ouest de la Corée du Sud .

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a menacé d’imposer des droits de douane pouvant atteindre 100 % aux entreprises sud-coréennes et taïwanaises, à moins qu’elles ne s’engagent à augmenter leur production sur le sol américain.

Les deux pays se disputent également au sujet de la mise en œuvre d’un engagement d’investissement colossal pris l’année dernière par la Corée du Sud envers les États-Unis en échange d’une baisse des droits de douane américains. Sur les 350 milliards de dollars proposés, quelque 150 milliards ont été affectés à la construction navale, mais l’affectation des 200 milliards restants reste en suspens.

Deux de ces sources ont indiqué que cette situation plaçait SK Hynix dans une position délicate, le gouvernement sud-coréen cherchant à utiliser tout investissement américain de SK Hynix comme moyen de pression dans les négociations, tandis que Washington exerce une forte pression sur l’entreprise pour qu’elle s’engage rapidement à se développer aux États-Unis.