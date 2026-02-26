Selon certaines sources, Shell examine une partie de son portefeuille Shell Ventures avec une option de vente

(Mise à jour avec des informations supplémentaires, ajout d'un contexte) par Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a mis à l'étude l'option de vendre les investissements qu'elle détient dans certaines des sociétés de son portefeuille Shell Ventures, ont déclaré deux sources au fait de la question.

La major pétrolière britannique conservera la majorité de ses investissements dans Ventures, a précisé l'une des sources. Le fonds de capital-risque détient des participations dans des start-ups et d'autres entreprises en phase de démarrage dans des secteurs tels que l'énergie, la gestion des émissions et la mobilité.

Sous la direction de Wael Sawan, Shell vise à réduire ses projets à faible émission de carbone pour se concentrer sur le commerce du gaz naturel liquéfié et l'amont.

Shell Ventures, créée en 1996, réalise des investissements initiaux allant généralement de 2 à 5 millions de dollars et des engagements potentiels totaux allant de 10 à 25 millions de dollars au cours du cycle de vie d'une entreprise, selon le site web de Shell.

Pour une minorité du portefeuille, Shell cherchera à identifier des investisseurs qui pourraient être mieux placés pour soutenir et développer ces entreprises, a déclaré l'une des sources.

Shell a annoncé au début du mois qu'elle n'avait pas répondu aux attentes en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre , avec une chute de 11 % à son niveau le plus bas depuis le début de l'année 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole, mais elle a maintenu son programme de rachat d'actions à grande échelle.