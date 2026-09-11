Selon certaines sources, QatarEnergy cherche à conclure des contrats de GNL avec les États-Unis jusqu'en 2031

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par Marwa Rashad et Curtis Williams

QatarEnergy négocie actuellement avec plusieurs producteurs afin de conclure des contrats pluriannuels de gaz naturel liquéfié (GNL) américain jusqu’en 2031, dans le but de remplacer les capacités mises hors service par les attaques iraniennes, dont la remise en état prendra des années, ont indiqué trois sources issues du secteur commercial et de l’industrie.

Les discussions porteraient notamment sur Venture Global

VG.N , Cheniere LNG.N et Woodside WDS.AX , ont précisé deux de ces sources.

Ces négociations s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise pour compenser les pertes de volume subies par son site de Ras Laffan, après que deux de ses 14 trains de GNL et une usine GTL ont été endommagés par des frappes iraniennes en mars, ont précisé les sources. Ces discussions marquent également un tournant par rapport aux achats par QatarEnergy de dizaines de cargaisons de GNL au comptant en provenance des États-Unis, destinés à l’aider à honorer ses engagements envers certains de ses clients asiatiques, ce qui suggère que l’entreprise recherche désormais des solutions à plus long terme pour combler ce déficit.

Le directeur général de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a déclaré en mars que les travaux de réparation entraîneraient la mise hors service de 12,8 millions de tonnes par an de capacité de GNL pendant trois à cinq ans.

Après avoir interrompu sa production en mars, QatarEnergy a renouvelé chaque mois ses avis de force majeure, les prolongeant récemment jusqu’en novembre, avec la possibilité de nouvelles prolongations tant que le détroit d’Ormuz restera fermé, ont indiqué ces sources.

QatarEnergy Trading, la branche commerciale de QatarEnergy qui gérait 10 millions de tonnes du portefeuille de GNL de la société, cherche à se procurer 2 à 3 millions de tonnes métriques par an jusqu’en 2031, a déclaré l’une des sources.

“Ils devront acheter tout ce qu’ils pourront trouver”, a déclaré une quatrième source.

QatarEnergy n’a pas répondu à une demande de commentaire immédiat de Reuters. Venture Global et Cheniere ont refusé de commenter, tandis que Woodside LNG a déclaré ne pas s’exprimer sur les spéculations du marché.

“La recherche actuelle par le Qatar de volumes de GNL à long terme auprès d’autres producteurs, afin de l’aider à honorer ses contrats avec ses clients, indique que le Qatar perçoit désormais un risque pesant sur sa capacité à exporter du GNL pendant plusieurs années”, a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche et du conseil en énergie chez MST Marquee.

“Cela montre que le Qatar estime que la perturbation du détroit d’Ormuz pourrait s’avérer plus durable, et que les dégâts subis par les infrastructures de GNL qataries sont plus importants et pourraient prendre plus de temps à réparer qu’espéré initialement”, a-t-il ajouté.

Environ 80 % des expéditions de GNL du Qatar sont généralement destinées à des acheteurs en Asie.

Face à l’incertitude quant à la date de reprise des flux via cette voie navigable majeure, de nombreux clients asiatiques ont commencé à rechercher des alternatives au GNL qatari.

Selon une cinquième source, certains acteurs du marché simulent des scénarios dans lesquels aucun gaz qatari ne serait disponible.