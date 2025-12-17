 Aller au contenu principal
Selon certaines sources, M. Trump envisage d'imposer des restrictions financières aux entreprises du secteur de la défense qui sont en retard ou dont le budget est trop élevé
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 00:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump prévoit un décret qui limiterait les dividendes, les rachats et la rémunération des dirigeants des entreprises de défense qui dépassent leur budget et accusent des retards, selon trois sources informées du décret.

Le président Donald Trump et le Pentagone se sont plaints du coût, de la lenteur et de l'enracinement de l'industrie de la défense, promettant des changements radicaux qui rendraient la production d'équipements de guerre plus agile.

