Selon certaines sources, les sociétés de capital-investissement Carlyle, Bain et Oaktree s'apprêtent à soumettre des offres pour la division médias internationale de la Serie A

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par Elvira Pollina

Carlyle CG.O et Bain font partie des fonds de capital-investissement qui s'apprêtent à faire une offre pour acquérir une participation minoritaire dans une société détenant les droits médiatiques internationaux de la Serie A, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier, dans le cadre de la dernière tentative en date de la première division italienne de football pour attirer des investisseurs extérieurs.

Oaktree – propriétaire de l’Inter Milan, champion en titre de la Serie A – et la société italienne de capital-investissement Nextalia figurent parmi les soumissionnaires attendus, ont précisé ces sources.

Les offres fermes pour cette entité, qui détiendrait également les activités de paris et de sponsoring de la Serie A à l’étranger, doivent être déposées avant le 4 septembre, ont précisé ces sources.

Plus tôt cette année, le conseiller de la Serie A, JP Morgan , avait commencé à sonder plusieurs fonds de capital-investissement au sujet de cette cession potentielle de participation, avait rapporté Reuters en avril.

Les investisseurs devraient soumettre des offres fermes pour une participation de 10 % à 20 % dans cette entité, qui génère environ 200 millions d’euros de résultat opérationnel et pourrait être valorisée entre 3 et 4 milliards d’euros, ont indiqué ces sources.

Serie A, Carlyle, Bain, Oaktree et Nextalia ont refusé de commenter. JP Morgan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Serie A avait envisagé un projet similaire en 2021 visant à céder une participation dans sa division média nationale, plus lucrative, mais les négociations avaient échoué après que les 20 clubs de la ligue n’avaient pas réussi à atteindre la majorité requise pour approuver l’opération.

Toute cession de participation dans les activités médias de la Serie A nécessiterait le soutien d’au moins 14 des 20 clubs composant la ligue.

Abritant l’Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus JUVE.MI , la ligue italienne peine depuis quelques années à vendre ses droits médiatiques à l’étranger, l’intérêt des diffuseurs s’étant amenuisé en raison d’un calendrier surchargé, dominé par une Ligue des champions de l’UEFA élargie, et de la popularité de la Premier League anglaise.

La division chargée des médias internationaux de la Serie A génère un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros par an, soit une fraction de celui généré par la Premier League anglaise et la Liga espagnole, selon les données de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

Cette cession de parts s'inscrirait dans la lignée des investissements de capital-investissement réalisés dans d'autres championnats européens, notamment en Espagne et en France, où des investisseurs ont pris des participations minoritaires dans les entreprises nationales gérant les droits médiatiques.