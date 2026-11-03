Selon certaines sources, les projets de SK Hynix concernant la fabrication de puces à New York se heurtent à un obstacle lié aux restrictions américaines à l'encontre de la Chine

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* Selon certaines sources, Solidigm prévoit un investissement de plus de 45 milliards de dollars pour un projet NAND à Marcy, dans l'État de New York

* Le ministère du Commerce n'aurait pas officiellement refusé à SK Hynix la licence nécessaire à l'augmentation de sa capacité de production, selon des sources proches du dossier

* Les dirigeants de Solidigm auraient rencontré des responsables du ministère du Commerce près de dix fois depuis fin août, selon certaines sources

par Karen Freifeld

Les autorités américaines ont suspendu l'octroi des autorisations nécessaires à SK Hynix 000660.KS pour acquérir des équipements américains de fabrication de puces destinés à accroître sa production en Chine, ce qui complique les projets du fabricant sud-coréen visant à implanter de nouvelles usines de puces mémoire dans l'État de New York, selon des sources proches du dossier.

SK Hynix sollicite des licences d’exportation américaines pour équiper son usine de Dalian, arguant qu’une augmentation de la production sur ce site contribuerait à financer son expansion prévue aux États-Unis. Mais le ministère du Commerce n’a pas encore approuvé ces nouvelles licences, ont indiqué ces sources.

Sa filiale Solidigm prévoit d’investir environ 45 milliards de dollars et de construire deux usines de mémoires NAND à Marcy, dans l’État de New York, ont déclaré deux sources, l’investissement pouvant atteindre environ 100 milliards de dollars à terme. La mémoire NAND est un type de mémoire qui conserve les données même lorsque l’alimentation est coupée et qui est utilisée pour le stockage dans les centres de données.

L’ADMINISTRATION TRUMP FACE À UN DILEMME POLITIQUE

Ces négociations soulèvent des questions quant à la mesure dans laquelle l’administration Trump est prête à assouplir les garde-fous de sécurité nationale mis en place pour empêcher que la technologie américaine ne serve l’armée chinoise, afin d’attirer les investissements étrangers et de rapatrier la fabrication de puces électroniques sur le sol américain.

“En fin de compte, rien de tout cela n’ira de l’avant sans le feu vert de la Maison Blanche”, a déclaré Leland Miller, membre de la Commission d’examen économique et de sécurité États-Unis-Chine, un groupe d’experts bipartite créé par le Congrès américain. La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les négociations se poursuivent, ont indiqué ces sources, l’autorisation de l’extension du site de Dalian étant au cœur des projets de SK Hynix à New York.

LES RÉUNIONS AU MINISTÈRE DU COMMERCE S’INTENSIFIENT

Les dirigeants de Solidigm, la filiale américaine de SK Hynix, ont rencontré près de dix fois des responsables du ministère du Commerce depuis fin août, a indiqué l’une de ces sources. L’entreprise doit augmenter sa production et développer la fabrication de puces NAND plus sophistiquées en Chine afin de générer les revenus nécessaires à la construction d’une usine aux États-Unis et de rester compétitive, ont précisé ces sources.

Lors d’une réunion la semaine dernière, le sous-secrétaire au Commerce, Jeffrey Kessler, a réaffirmé sa position selon laquelle les États-Unis n’autoriseraient pas l’importation d’autres équipements américains de fabrication de puces destinés à moderniser ou à augmenter la capacité de production, a précisé cette source, bien que le ministère n’ait pas officiellement refusé l’octroi d’une licence d’exportation d’équipements américains destinés à occuper l’espace libre dans la salle blanche de Dalian. Les deux parties négocient également une licence distincte pour 2027 concernant des équipements destinés à assurer le fonctionnement de l’usine de Dalian, a ajouté cette source.

Un porte-parole du ministère du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, Solidigm a déclaré: “En tant qu’entreprise fondée aux États-Unis et dont le siège social y est situé, Solidigm évalue régulièrement des alternatives stratégiques afin de servir au mieux ses clients et de renforcer sa compétitivité à long terme. La société explore actuellement différentes options pour la construction d’une usine de mémoires NAND sur des sites potentiels à travers le monde. Aucune décision concernant une ligne de conduite spécifique n’a été prise.” Solidigm s’en est tenue à sa déclaration de la semaine dernière. SK Hynix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.