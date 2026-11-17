Selon certaines sources, les négociations entre Energean et BP concernant les actifs en Égypte sont au point mort faute de soutien du gouvernement

Les négociations entre le producteur de gaz Energean ENOG.L et BP BP.L concernant la vente des actifs pétroliers et gaziers égyptiens du géant pétrolier sont au point mort, les autorités égyptiennes n’ayant pas encore apporté leur soutien, ont déclaré quatre personnes proches du dossier.

Ce manque de soutien pourrait mettre fin aux efforts d’Energean pour acquérir ces actifs, ont déclaré ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions sont confidentielles. Les autorités égyptiennes ne souhaitent pas qu’un investisseur majeur tel que BP réduise sa présence dans le pays, a précisé l’une d’entre elles.

BP et Energean ont refusé de commenter. Un représentant du gouvernement égyptien n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les actifs en question, qui pourraient rapporter environ 1 milliard de dollars à BP, comprennent ses participations dans les gisements offshore en production du delta occidental du Nil, détenus conjointement avec Harbour HBR.L , ainsi que sa participation de 50 % en tant que contractant dans la concession de Temsah, en Méditerranée orientale, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

Toute vente s’inscrirait dans le cadre d’une initiative plus large de BP visant à simplifier son portefeuille, à réduire ses coûts et à diminuer son endettement, alors que le groupe se recentre sur ses activités principales. BP a investi plus de 35 milliards de dollars en Égypte au cours des six dernières décennies et reste l’un des plus grands investisseurs étrangers du secteur de l’énergie dans ce pays.

Arcius Energy, une coentreprise entre XRG d’Abou Dhabi et BP, s’intéressait à certains de ces actifs, a indiqué l’une de ces sources.

XRG n’a pas souhaité faire de commentaire. Arcius n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Cotée à la Bourse de Londres, Energean exploite ses principaux actifs en Israël et a déclaré en 2025 vouloir se développer en Égypte et en Afrique de l’Ouest, au-delà de son activité principale dans le gaz en Israël. Ses gisements de gaz offshore phares en Israël ont été périodiquement fermés en raison de conflits régionaux.

Energean détient et exploite déjà la concession d’Abu Qir en Égypte et participe à d’autres projets de développement et d’exploration dans le pays.

Plus tôt cette année, la tentative d’Energean d’acquérir des actifs de Chevron en Angola a échoué après qu’un partenaire local a exercé son droit de préemption.