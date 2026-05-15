Selon certaines sources, les États-Unis s'apprêteraient à abandonner les poursuites pénales pour fraude à l'encontre de l'Indien Gautam Adani, un accord ayant été trouvé dans le cadre de l'affaire civile

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* Le parquet a accusé Adani d'avoir versé des pots-de-vin dans le cadre d'un projet solaire; Adani nie ces accusations

* Adani et son neveu ont réglé à l'amiable une affaire civile pour fraude devant la SEC pour un montant de 18 millions de dollars, tout en niant toute malversation

* Les avocats d'Adani avaient fait valoir que les États-Unis n'avaient ni compétence ni preuves

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par Dan Rosenzweig-Ziff et Andrew Goudsward

Le ministère américain de la Justice est sur le point d'abandonner les poursuites pénales pour fraude contre Gautam Adani , un milliardaire indien qui s'est engagé à investir 10 milliards de dollars dans l'économie américaine,selondeux sources proches du dossier.

Jeudi, Adani a également réglé un procès civil pour fraude intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant un complot présumé visant à corrompre des fonctionnaires du gouvernement indien, sous réserve de l'approbation du tribunal.

L'éventuel abandon des poursuites pénales intervient après que l'avocat d'Adani, Robert Giuffra, qui est également l'avocat personnel du président américain Donald Trump, a déclaré aux responsables du ministère de la Justice lors d'une présentation le mois dernier qu'Adani ne pouvait pas réaliser cet investissement tant que l'affaire était en cours, a indiqué l'une des sources. Adani avait publiquement promis à l' d'investir ce montant et de créer 15 000 emplois aux États-Unis après la victoire de Trump aux élections de 2024. Giuffra a consacré la majeure partie de sa présentation de 100 pages à faire valoir que l'affaire était fragile car elle ne relevait pas de la bonne juridiction et manquait de preuves, a déclaré la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat. Giuffra a avancé un argument similaire dans des documents judiciaires déposés le mois dernier dans le cadre de l'affaire parallèle devant la SEC.

Certains procureurs ont clairement indiqué que l'investissement de 10 milliards de dollars n'aurait aucune incidence sur l'affaire, a déclaré l'une des sources. On ignore si d'autres avaient un avis différent.

Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à rapporter que le ministère de la Justice était sur le point de classer l'affaire Adani. Il s'agit du dernier exemple en date de la volonté du département de la Justice de l' Trump d'abandonner une affaire pénale très médiatisée engagée par les procureurs fédéraux sous le mandat de son prédécesseur démocrate, Joe Biden.

En novembre 2024, les procureurs fédéraux de Brooklyn ont inculpé Adani pour un complot présumé dans le cadre duquel il aurait accepté de verser environ 265 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien afin que son entreprise obtienne l'autorisation de développer la plus grande centrale solaire d'Inde.

Adani et ses complices présumés auraient levé plus de 3 milliards de dollars sous forme de prêts et d'obligations en dissimulant leurs activités de corruption aux prêteurs et aux investisseurs, ont déclaré les procureurs.

Le groupe Adani a qualifié ces allégations de « sans fondement ».

UNE AFFAIRE DE FRAUDE CIVILE CONNEXE ÉGALEMENT RÉGLÉE Adani faisait également l'objet d'une action civile pour fraude intentée par la SEC, que l'autorité de régulation des marchés financiers a réglée jeudi sous réserve de l'approbation du tribunal, selon les dossiers judiciaires. Sagar Adani, le neveu de Gautam Adani, faisait également l'objet de poursuites civiles de la part de la SEC.

Adani et son neveu devront s'acquitter de sanctions civiles d'un montant de 18 millions de dollars, bien qu'aucun des deux n'ait reconnu ni nié les faits qui leur sont reprochés, selon les documents judiciaires.

Adani Green Energy ADNA.NS a déclaré dans un communiqué que les deux hommes et la SEC avaient saisi un tribunal de New York pour l'enregistrement d'un jugement définitif, qui était désormais en attente.

Les avocats des Adani ont déclaré le mois dernier à que leurs clients contestaient l'existence de toute preuve crédible étayant le stratagème de corruption allégué par la SEC.

Ils ont fait valoir que l'absence d'implication des Adani dans l'offre, ainsi que l'absence de toute intention frauduleuse ou de négligence, justifiaient un non-lieu.

Ils ont également qualifié les allégations de la SEC d’« extraterritoriales de manière inadmissible », soulignant que les Adani et tous les actes répréhensibles allégués se situaient en Inde, et que les obligations n’avaient jamais été négociées sur une bourse américaine.

Âgé de 63 ans, Adani pèse 82 milliards de dollars, selon le magazine Forbes, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches au monde.