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Selon certaines sources, les dirigeants de BASF et d'Evonik se seraient entretenus ce week-end
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 10:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une deuxième source et de contexte)

Les directeurs généraux et financiers d'Evonik EVKn.DE , cible d'une OPA, et de BASF

BASFn.DE , l'entreprise qui la courtise, se sont entretenus ce week-end, ont déclaré lundi à Reutersdeuxpersonnes proches du dossier.

Un porte-parole d'Evonik n'a pas souhaité faire de commentaire.

Fin octobre, Evonik avait rejeté l'offre de rachat améliorée de BASF, qui valorisait Evonik à 11,18 milliards d'euros (12,48 milliards de dollars), soit 24 euros par action, mais avait demandé à la direction du repreneur de préciser les raisons de son offre.

BASF avait initialement proposé 22,15 € par action, offre qu’Evonik avait rejetée en septembre.

(1 dollar = 0,8961 euro)

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