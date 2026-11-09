Selon certaines sources, les dirigeants de BASF et d'Evonik se seraient entretenus ce week-end

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(Ajout d'une deuxième source et de contexte)

Les directeurs généraux et financiers d'Evonik EVKn.DE , cible d'une OPA, et de BASF

BASFn.DE , l'entreprise qui la courtise, se sont entretenus ce week-end, ont déclaré lundi à Reutersdeuxpersonnes proches du dossier.

Un porte-parole d'Evonik n'a pas souhaité faire de commentaire.

Fin octobre, Evonik avait rejeté l'offre de rachat améliorée de BASF, qui valorisait Evonik à 11,18 milliards d'euros (12,48 milliards de dollars), soit 24 euros par action, mais avait demandé à la direction du repreneur de préciser les raisons de son offre.

BASF avait initialement proposé 22,15 € par action, offre qu’Evonik avait rejetée en septembre.

(1 dollar = 0,8961 euro)