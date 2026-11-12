Selon certaines sources, les banques étrangères devraient recourir à une dérogation pour continuer à octroyer des prêts à l'UE

Certaines banques britanniques et américaines s'apprêtent à recourir à une dérogation prévue dans les nouvelles règles européennes en matière d'opérations transfrontalières afin de poursuivre leurs activités de crédit au sein de l'Union l'année prochaine, ont indiqué des sources proches du dossier, alors que Bruxelles tente de canaliser davantage d'activités vers les établissements soumis à la surveillance européenne.

Ces banques prévoient de poursuivre leurs activités de crédit depuis leur pays d’origine en s’appuyant sur une dérogation dite de "sollicitation inversée", qui autorise l’octroi de prêts lorsqu’un client de l’Union européenne les a contactées de sa propre initiative, ont indiqué trois avocats et deux sources du secteur.

À partir de janvier, Bruxelles interdira aux banques non établies dans l’UE de fournir directement de nombreux services au sein de l’Union, à moins qu’elles n’opèrent depuis une succursale ou une filiale agréée. Ces règles s’appliqueront aux prêts conclus à partir de juillet de cette année.

Interrogé sur la mesure dans laquelle les autorités s’attendaient à ce que les banques étrangères recourent à cette exemption, un porte-parole de la Commission européenne a indiqué que celle-ci était généralement utilisée lorsque des entreprises de l’UE investissaient à l’étranger.

Introduit dans le cadre de la directive CRD VI de l’UE, ce nouveau régime remplace un ensemble disparate de réglementations nationales – certains pays autorisant davantage de prêts transfrontaliers que d’autres – par un cadre commun, et vise à uniformiser les règles du jeu en Europe.

Une source du secteur bancaire britannique a indiqué que toutes les banques étrangères exerçant des activités en Europe étaient concernées par la CRD VI, qualifiant cette mesure de perturbation la plus importante pour les prêts transfrontaliers vers l’UE depuis le Brexit.

Le porte-parole de la Commission a déclaré que la sortie du Royaume-Uni de l’UE avait rendu indispensable la mise en place d’un régime bancaire harmonisé à l’échelle de l’Union.

Les données de la Banque des règlements internationaux montrent que les prêts accordés à l’UE par des banques basées au Royaume-Uni restent importants dix ans après le Brexit, les emprunteurs de la zone euro leur étant redevables d’environ 1 400 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

PAS DE "SOLUTION MIRACULEUSE"

Plusieurs sources ont indiqué qu’il était difficile de déterminer dans quelle mesure la sollicitation inversée pourrait être utilisée et si les autorités de surveillance autoriseraient un recours généralisé et à long terme à cette pratique, ajoutant que les banques étaient en pourparlers avec elles concernant les modalités d’application des dérogations.

Claude Wampach, directeur de la surveillance bancaire au sein de la CSSF, l’autorité de régulation financière luxembourgeoise, où environ 10% des banques sont non-européennes, a déclaré que la "reverse solicitation" était définie de manière restrictive et ne constituait pas une "solution miracle" permettant de poursuivre les activités comme si de rien n’était.

Certains prêteurs étrangers avaient déjà revu à la baisse leurs ambitions au sein de l’UE en raison du nouveau régime, a déclaré Emma Rachmaninov, associée au cabinet d’avocats Simpson Thacher & Bartlett.

Alors que l’UE est confrontée à un déficit de financement de 1 400 milliards d’euros pour financer des priorités telles que l’énergie et la défense, les emprunteurs européens pourraient se demander si les restrictions sur les capitaux offshore servent réellement leurs intérêts, a-t-elle ajouté.

Bon nombre des plus grandes banques britanniques, américaines et asiatiques disposent déjà de filiales agréées dans l’UE, notamment des établissements de crédit tels que HSBC HSBA.L , NatWest NWG.L et Goldman Sachs GS.N .

Selon une source du secteur bancaire britannique, il est peu probable qu’elles puissent s’appuyer sur la "sollicitation inversée" et d’autres exemptions pour maintenir l’ensemble de leurs activités de prêt existantes vers l’UE.

Certaines pourraient devoir injecter des capitaux supplémentaires dans l’Union, ce qui augmenterait leur bilan européen de plus de 10%, a-t-elle ajouté.

NatWest, HSBC et Goldman Sachs n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Parmi les grands prêteurs ne disposant pas de filiale dans l’UE figurent la banque britannique Lloyds LLOY.L ainsi que les banques américaines Huntington et PNC.

Huntington a déclaré que tout prêt à destination de l’UE se ferait par le biais d’une sollicitation inversée depuis les États-Unis, tandis que Lloyds a indiqué disposer de succursales agréées au Luxembourg et aux Pays-Bas, ce qui lui permettait de poursuivre ses activités de prêt uniquement dans ces deux pays.

PNC a refusé de commenter.

Matt Bisanz, associé du cabinet d’avocats Mayer Brown basé à Washington, a déclaré que les grandes banques américaines ne disposant pas de filiale européenne agréée "ont peu de chances d’en ouvrir une en raison de la directive CRD VI".

Au lieu de cela, beaucoup mettent en place des programmes de conformité axés sur la sollicitation inversée et les dérogations, a-t-il ajouté, soulignant que l’association américaine Loan Syndications and Trading Association avait publié des modèles destinés à aider les banques à démontrer que les emprunteurs les avaient contactées en premier.

Bisanz a expliqué que ces formulations revenaient en fait à ce que les emprunteurs déclarent avoir "sollicité ce prêt de manière inversée".

"C’est un argument qui sert leurs propres intérêts, mais nous pensons qu’il a beaucoup de valeur", a-t-il déclaré à Reuters. "Si vous êtes le gouvernement de l’un de ces pays et que vous essayez de protéger vos citoyens, allez-vous vraiment remettre en question ce qu’ils déclarent dans un document de prêt?"