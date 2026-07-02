Selon certaines sources, la société koweïtienne KPC demanderait à certains soumissionnaires pour son réseau d'oléoducs de former des consortiums

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation: Blackstone a refusé de commenter) par Hadeel Al Sayegh, Federico Maccioni et Yousef Saba

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) demande à certains fonds internationaux participant à l'appel d'offres pour une participation de 7 milliards de dollars dans son réseau d'oléoducs de recruter d'autres investisseurs afin de consolider les offres, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

Cela permettra également aux petits investisseurs entretenant des relations avec la KPC de participer au processus, ont précisé ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large menée par les compagnies pétrolières des États du Golfe et les investisseurs souverains visant à lever des fonds grâce à des actifs d’infrastructure et à attirer des capitaux étrangers, alors qu’ils cherchent à diversifier leurs activités au-delà du pétrole et à financer leurs plans d’investissement nationaux.

Voici quelques détails clés:

* Blackstone BX.N s’est positionné comme soumissionnaire dans le cadre de l’opération KPC. C’est la première fois que le groupe participe à cette vague d’opérations sur les infrastructures menées par les compagnies pétrolières nationales du Golfe, qui a attiré des concurrents tels que BlackRock

BLK.N et sa filiale Global Infrastructure Partners (GIP), ainsi que KKR KKR.N et d’autres.

* Saudi Aramco 2222.SE , l’ADNOC d’Abou Dhabi et d’autres entreprises énergétiques régionales ont mis en œuvre des stratégies similaires ces dernières années en ouvrant leurs réseaux de pipelines, leurs actifs immobiliers et d’autres participations aux capitaux privés.

* Saudi Aramco a signé un contrat de cession-bail de 11 milliards de dollars portant sur ses installations de traitement de gaz de Jafurah avec un consortium de fonds gérés par GIP, dans le cadre d’une transaction conclue en octobre.

* GIP (BlackRock), Brookfield, EIG Global Energy Partners, KKR et Apollo sont également passés à l’étape suivante du processus de vente, ont indiqué ces sources.

* KPC, EIG, KKR, Apollo, Blackstone et Brookfield ont refusé de commenter. BlackRock n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

* La vente du réseau d'oléoducs a perdu des soumissionnaires depuis le début du processus, Macquarie s'étant retiré de la course, tandis qu'un montage financier d'environ 6 milliards de dollars se met en place pour soutenir le futur acquéreur, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

* KPC a lancé cette opération au tout début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, une période marquée par une prudence accrue des investisseurs vis-à-vis des actifs du Golfe, soulignant ainsi la volonté du Koweït de poursuivre ses projets de levée de fonds malgré le contexte géopolitique.