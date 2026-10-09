Selon certaines sources, la société indienne Jio Platforms viserait une valorisation de près de 106 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

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par Vibhuti Sharma, Kane Wu et Vivek Kumar M

Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, vise une valorisation de 10.300 milliards de roupies (soit 106,48 milliards de dollars), dans le cadre de ce qui serait la plus grande introduction en bourse du pays , ont déclaré vendredi quatre banquiers impliqués dans l'opération.

Jio Platforms, qui compte Meta META.O et Google parmi ses principaux investisseurs étrangers, devrait fixer le prix de ses actions entre 1.065 et 1.119 roupies chacune, ont indiqué ces sources à Reuters.

L'introduction en bourse permettrait de lever environ 302 milliards de roupies dans le haut de la fourchette de prix.

Ces sources n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias et ont souhaité rester anonymes. Reliance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

(1 $ = 96,7300 roupies indiennes)