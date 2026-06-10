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Selon certaines sources, la Maison Blanche s'apprêterait à rencontrer des entreprises du secteur de la défense pour discuter d'une augmentation de la production
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 22:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails) par Mike Stone

L'administration Trump prévoit de rencontrer dès la semaine prochaine à la Maison Blanche les dirigeants des plus grands sous-traitants américains de la défense afin de discuter de l'accélération de la production, alors que les frappes américaines contre l'Iran (lien) et d'autres opérations militaires récentes épuisent les stocks, selon certaines sources. Cette réunion serait la deuxième organisée à la Maison Blanche avec les directeurs généraux des plus grands sous-traitants américains de la défense pour discuter de l'intensification de la production d'armes. La réunion de mars avait rassemblé les directeurs généraux et d'autres hauts responsables de BAE Systems BAES.L , Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman

NOC.N , RTX Corporation RTX.N , Boeing BA.N , Honeywell Aerospace et L3Harris Technologies LHX.N , en présence du secrétaire à la Défense Pete Hegseth. La guerre avec l'Iran ainsi que les livraisons envoyées à l'Ukraine (lien) ces dernières années ont épuisé les stocks d'armes américains. Cette réunion intervient alors que les négociateurs du Pentagone continuent de faire pression sur les sous-traitants pour qu'ils accélèrent considérablement le rythme. Au cœur de ces efforts se trouvent les accords de production conclus plus tôt cette année. Les accords conclus comprennent un contrat pluriannuel visant à tripler la production de PAC-3 et à quadrupler celle des intercepteurs THAAD avec Lockheed, ainsi que des contrats pluriannuels distincts avec RTX pour augmenter la production des missiles Tomahawk et des missiles air-air AMRAAM. Ces accords, annoncés comme des "accords-cadres", n’ont pas encore été traduits en contrats.

La Maison Blanche, Lockheed Martin, RTX, Boeing et L3Harris n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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