Selon certaines sources, l'entreprise chinoise ZTE pourrait verser plus d'un milliard de dollars aux États-Unis à la suite d'allégations de corruption à l'étranger

Les allégations remontent à 2018 et avant -source

La date à laquelle un accord pourrait être conclu n'est pas claire

Le gouvernement chinois doit approuver toute résolution -sources

ZTE continue d'acheter des puces Qualcomm et d'autres composants américains

Le fabricant chinois d'équipements de télécommunications ZTE Corp 00063.SZ pourrait verser plus d'un milliard de dollars au gouvernement américain pour mettre fin à des allégations de corruption à l'étranger qui remontent à plusieurs années, selon deux personnes au fait du dossier.

ZTE, qui a déjà payé quelque 2 milliards de dollars de pénalités aux autorités américaines pour des violations d'exportation pendant le premier mandat du président Donald Trump, est confronté depuis des années à des enquêtes menées par des autorités du monde entier sur des pots-de-vin présumés pour obtenir des contrats de télécommunications.

Cette année, le ministère de la justice a ouvert une enquête sur ZTE pour violation présumée de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA) en Amérique du Sud et dans d'autres régions, ont indiqué les sources. Cette loi interdit les paiements ou toute autre chose de valeur à des fonctionnaires étrangers en vue d'obtenir des contrats.

Les responsables américains, selon Reuters pour la première fois, travaillent sur une résolution qui pourrait amener ZTE à payer plus d'un milliard de dollars, selon les sources, voire 2 milliards de dollars ou plus, selon l'une d'entre elles, sur la base notamment des gains présumés provenant de contrats corrompus.

Jeudi, les actions de ZTEcotées à Hong Kong ont chuté de plus de 9 % et celles de Shenzhen de près de 8 %.

Dans une déclaration à la bourse de Hong Kong jeudi, ZTE a indiqué qu'elle était engagée dans une "communication continue" avec le ministère de la justice au sujet de l'enquête.

ZTE n'a pas répondu aux demandes de commentaires avant la publication. Dans une note d'août 2024 adressée aux employés, aux actionnaires et aux partenaires commerciaux de ZTE, la société a déclaré qu'elle avait une "attitude de tolérance zéro à l'égard de toute forme de corruption" et qu'elle avait mis en place un système de conformité anti-corruption.

Une porte-parole du ministère de la justice s'est refusée à tout commentaire.

On ne sait toujours pas quand un accord pourrait être conclu. Un accord avec les États-Unis nécessiterait l'approbation du gouvernement chinois, selon les sources.

Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré qu'il ne connaissait pas les détails de l'affaire ZTE, mais il a ajouté que "la Chine a toujours exigé que les entreprises chinoises opèrent légalement à l'étranger et respectent les lois et réglementations locales"

LES AFFAIRES FCPA PEUVENT DURER DES ANNÉES

Les affaires FCPA font souvent surface des années après la faute et l'enquête du ministère de la Justice a révélé qu'avec ZTE, l'acte de corruption le plus récent s'est produit en 2018, a déclaré l'une des sources. L'autre source a décrit les accusations potentielles comme une conspiration criminelle en vue de commettre des actes de corruption.

Les deux sources ont déclaré que ZTE avait conclu des accords commerciaux en Amérique du Sud que le DOJ soupçonne d'avoir impliqué des pots-de-vin, l'une des sources pointant du doigt le Venezuela.

Un accord du département du commerce datant d'à peu près la même époque complique tout règlement potentiel.

En 2017, l'entreprise a plaidé coupable d'avoir exporté illégalement des produits américains vers l'Iran et a payé une amende de 892 millions de dollars, un accord que Reuters a rapporté en premier lieu . En 2018, le ministère du commerce l'a accusée d'avoir fait de fausses déclarations sur les mesures disciplinaires prises à l'encontre d'employés liés aux violations - et a interdit toutes les exportations américaines vers l'entreprise.

Cela a coupé un approvisionnement vital de puces, de logiciels et de composants, forçant ZTE à interrompre ses principales opérations.

Mais Donald Trump, qui négociait à l'époque un accord commercial avec la Chine, a exprimé son soutien à l'entreprise et, après que ZTE a payé un autre milliard de dollars dans le cadre d'un nouvel accord avec le ministère du commerce, l'interdiction a été levée au cours de l'été.

Le département du commerce examine les mêmes faits que le département de la justice et cherche à déterminer si ZTE a violé l'accord de 2018, d'une durée de 10 ans, a déclaré l'une des sources.

"Le département ne commente pas les questions d'application actives, ni ne confirme ou ne nie l'existence d'enquêtes en cours", a déclaré un porte-parole du département du Commerce.

Un règlement important pourrait affaiblir les finances de ZTE , dont le bénéfice s'est élevé à 1,16 milliard de dollars l'année dernière. Mais sans accord, les États-Unis pourraient rétablir l'interdiction imposée par le département du commerce à des fournisseurs américains tels que Qualcomm, dont les puces Snapdragon équipent les téléphones haut de gamme de ZTE . ZTE s'approvisionne toujours auprès d'Intel, d'AMD et d'autres entreprises américaines pour ses téléphones, ses serveurs et ses équipements de réseau.

Les États-Unis enquêtent depuis longtemps sur la corruption étrangère dans le secteur des télécommunications et ont annoncé ces dernières années des accords et des paiements dans des affaires impliquant des entreprises basées en Suède, en Russie et au Venezuela.

En 2015, le Government Pension Fund Global de Norvège a déclaré que ZTE était lié à des allégations de corruption dans 18 pays, avec des enquêtes dans 10 pays - dont l'Algérie, les Philippines et la Zambie - s'étalant de 1998 à 2014.

"Toutes ces allégations concernent le versement de pots-de-vin à des agents publics pour garantir l'attribution de contrats", a écrit le Conseil d'éthique, qui a recommandé l'exclusion de ZTE du fonds. Les pots-de-vin présumés allaient de plusieurs millions à des dizaines de millions de dollars.