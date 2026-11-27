Selon certaines sources, Hetero serait sur le point d'obtenir l'autorisation des autorités indiennes pour un médicament générique de prévention du VIH de Gilead

Le laboratoire pharmaceutique indien Hetero est sur le point d'obtenir l'autorisation réglementaire pour une version générique du lenacapavir, un médicament de prévention du VIH de Gilead Sciences GILD.O , ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Le médicament devrait être commercialisé en Inde en février, a indiqué la source.