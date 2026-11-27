Le laboratoire pharmaceutique indien Hetero est sur le point d'obtenir l'autorisation réglementaire pour une version générique du lenacapavir, un médicament de prévention du VIH de Gilead Sciences GILD.O , ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.
Le médicament devrait être commercialisé en Inde en février, a indiqué la source.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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