Selon certaines sources, Hetero serait sur le point d'obtenir l'autorisation des autorités indiennes pour un médicament générique de Gilead destiné à la prévention du VIH

Le laboratoire pharmaceutique indien Hetero est sur le point d'obtenir l'autorisation réglementaire pour une version générique du lenacapavir, un médicament de prévention du VIH développé par Gilead Sciences dans le cadre de l' GILD.O , ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Le médicament devrait être commercialisé en Inde en février, a précisé l’une des sources.

Selon l’Organisation nationale de lutte contre le sida (NACO) du gouvernement indien, le pays comptait environ 2,56 millions de personnes vivant avec le VIH en 2024, ce qui représente environ 6,3 % des cas dans le monde.

Le lenacapavir, commercialisé par Gilead sous le nom de Yeztugo pour la prévention du VIH, est un médicament à action prolongée administré par injection deux fois par an. Il offre une alternative aux comprimés de prophylaxie pré-exposition (PrEP) à base d’ (), pris quotidiennement par voie orale, bien que le traitement comprenne également des comprimés oraux lors de la mise en place du traitement.

L’Organisation mondiale de la santé a recommandé le lenacapavir comme option supplémentaire de prévention du VIH après que des essais cliniques ont démontré sa grande efficacité dans la prévention de l’infection.

Gilead commercialise également le lénacapavir sous une autre marque pour le traitement des adultes ayant déjà suivi de nombreux traitements et atteints d’un VIH multirésistant.

On ignore pour l’instant si la version générique d’Hetero sera également approuvée pour cette utilisation en Inde.

Selon ces sources, Hetero avait demandé l’autorisation de mise sur le marché pour les formes orales et injectables du lénacapavir destinées à la prévention du VIH.

Hetero et le Contrôleur général des médicaments de l’Inde n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La société a par ailleurs annoncé jeudi avoir commencé à expédier des versions génériques du lénacapavir injectable vers l’Afrique, avec l’intention de fournir 300 000 flacons à la Zambie, à l’Ouganda et au Zimbabwe.

Gilead a accordé une licence à six fabricants de médicaments génériques, dont Hetero et Dr. Reddy's Laboratories REDY.NS , pour fabriquer et fournir du lénacapavir générique dans 120 pays à revenu faible ou intermédiaire, dans le cadre de ses efforts visant à élargir l'accès au traitement dans les régions fortement touchées par le VIH.