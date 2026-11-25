Selon certaines sources, des responsables de Meta ont rencontré le Parti du Congrès, parti d'opposition indien, alors que des manifestations ont lieu contre les restrictions imposées aux contenus

Les hauts dirigeants de Meta META.O en Inde ont tenu des discussions à huis clos avec le Parti du Congrès, parti d’opposition du pays, alors que les deux parties tentent d’apaiser les manifestations contre les pratiques de modération des contenus de l’entreprise américaine, ont déclaré quatre personnes proches du dossier.

Aman Jain et Natasha Jog, deux cadres clés de Meta en Inde, ont représenté l’entreprise lors de la réunion qui s’est tenue mardi au siège du Congrès, a indiqué l’une de ces sources.

Ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant les manifestations visant les bureaux de Meta et la représentation du directeur général Mark Zuckerberg sur des affiches. Le Congrès a quant à lui exprimé ses préoccupations face à un durcissement des restrictions imposées aux comptes et aux publications de ses dirigeants, ainsi qu’aux allégations selon lesquelles Meta favoriserait le Parti du peuple indien (Bharatiya Janata Party, (BJP) du Premier ministre Narendra Modi, ont indiqué trois autres personnes. Meta a nié tout favoritisme.

Cette réunion a marqué le premier échange direct entre Meta et le parti depuis le début, vendredi, des manifestations organisées par sa branche jeunesse.

Le Congrès de la jeunesse a exigé que Meta rétablisse les comptes supprimés sur ordre du gouvernement et explique comment ses algorithmes restreignent les publications; ses membres se sont affrontés avec la police près des bureaux de Meta à Hyderabad, Mumbai et Gurugram.

Le Congrès n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que Meta a déclaré modérer les contenus en Inde conformément à la loi. Les dirigeants de Meta, Jain et Jog, n’ont pas répondu.

Meta n’a pris aucun engagement envers le parti lors de la réunion et a expliqué qu’elle était soumise aux lois locales, a déclaré l’une des personnes ayant une connaissance directe des discussions. Les dirigeants ont également souligné que Meta restait neutre vis-à-vis de tous les partis politiques, a ajouté cette personne.

Ce différend vient s’ajouter aux pressions politiques subies par Meta sur son plus grand marché en termes d’utilisateurs, où l’entreprise a restreint l’accès à plus de 5,4 millions de publications ou de comptes en vertu des lois locales au cours du premier semestre 2026, contre environ 70 000 pour l’ensemble de l’année 2025, selon les informations communiquées par l’entreprise.

Meta attribue cette hausse à la modification de la réglementation indienne sur les technologies de l’information, qui exige des retraits plus rapides et plus proactifs, mais cela a déclenché un débat sur la liberté d’expression alors que le gouvernement intensifie ses demandes de suppression de contenus en ligne.

Les manifestations ont pris une nouvelle tournure ces derniers jours avec l’apparition, dans des villes comme Delhi, Kolkata, Patna, Mumbai et Bengaluru, d’affiches et de banderoles représentant Mark Zuckerberg vêtu d’une chemise blanche, d’un short kaki et d’une casquette noire, l’uniforme traditionnel du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Le RSS est une organisation bénévole nationaliste hindoue qui est la matrice idéologique du BJP.

“Voilà le modèle du Congrès: saccager les bureaux d’entreprises privées”, a écrit samedi sur X Pradeep Bhandari, porte-parole national du BJP.