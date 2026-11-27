Les partenaires commerciaux vietnamiens de la Trump Organization prévoient la construction d’un gratte-ciel à Hanoï, ont déclaré trois personnes au courant de ce nouveau projet.

Il s’agit de l’un des trois projets portant la marque Trump en cours de réalisation dans ce pays d’Asie du Sud-Est. Un complexe de golf de la marque Trump, d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, est en cours de développement près de Hanoï par des partenaires locaux de la Trump Organization. Un autre projet de Trump Tower est prévu à Hô Chi Minh-Ville, ont indiqué des personnes impliquées dans le projet.

Tous ces projets sont développés sans aucun coût pour la Trump Organization, qui tirera ses revenus de l’utilisation de sa marque, des redevances d’exploitation et de la vente de villas au sein du complexe de golf, a précisé une personne ayant une connaissance directe de ces plans.

Des responsables du gouvernement vietnamien ont rencontré jeudi les partenaires de la Trump Organization, parmi lesquels figure Kinh Bac City Development Holding KBC.HM , afin de discuter du projet de Hanoï, selon deux de ces sources.

Cette réunion a eu lieu peu après l’annonce par Washington de la possibilité de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 35 % sur les importations en provenance du Vietnam, qui pourraient être ramenés à 20 % si un accord commercial était conclu, ont-ils précisé.

Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a déclaré vendredi qu’un accord commercial était sur le point d’être conclu, Hanoï ayant pris des engagements fermes envers les États-Unis afin d’éviter des droits de douane élevés qui pourraient nuire à son économie, fortement dépendante des exportations.

L’une de ces sources a indiqué que le projet de Trump Tower à Hanoï avait été soumis pour la première fois au gouvernement en mai et qu’il n’avait pas encore reçu d’autorisation.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, ces informations n’étant pas publiques. C’est la première fois que des informations concernant le projet d’une nouvelle Trump Tower à Hanoï sont rapportées ici.

La Trump Organization, l’entreprise familiale du président américain Donald Trump, n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de travail aux États-Unis. Le gouvernement vietnamien et la société Kinh Bac City Development n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

EMPLACEMENT DE CHOIX

La Trump Organization est dirigée par les fils de Donald Trump, Eric et Donald Jr., qui occupent les fonctions de vice-présidents exécutifs. La Maison Blanche a déclaré que le président, dès son entrée en fonction, avait mis fin à son implication dans ses entreprises après les avoir placées dans une fiducie gérée par ses enfants.

Deux de ces sources ont indiqué que la Trump Tower de Hanoï serait construite à la lisière ouest du lac de l’Ouest, un quartier huppé de la capitale où résident des cadres étrangers et des diplomates.

Sous réserve des autorisations nécessaires, la construction pourrait débuter vers la fin de 2027 ou en 2028, a déclaré une personne, ajoutant que le projet soumis aux autorités prévoyait un immeuble d’au moins 60 étages pour un coût estimé à environ 1 milliard de dollars.

Lors d’une autre réunion jeudi, des responsables gouvernementaux ont discuté avec des compagnies aériennes vietnamiennes d’éventuels projets d’achat d’avions Boeing supplémentaires BA.N , en plus des acquisitions annoncées précédemment, a déclaré une autre personne proche des discussions, précisant que les droits de douane et les négociations commerciales faisaient partie des sujets abordés.