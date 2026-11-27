Selon certaines sources, des partenaires vietnamiens de la Trump Organization prévoient de construire une Trump Tower à Hanoï

Les partenaires commerciaux vietnamiens de la Trump Organization prévoient de construire un gratte-ciel à Hanoï, ont déclaré trois personnes au courant de ce nouveau projet.

Il s'agit de l'un des trois projets portant la marque Trump actuellement en cours de réalisation dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Un complexe de golf de la marque Trump, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est en cours de développement près de Hanoï par des partenaires locaux de la Trump Organization. Une autre Trump Tower est prévue à Hô Chi Minh-Ville, ont indiqué des personnes impliquées dans le projet.

Tous ces projets sont développés sans aucun coût pour la Trump Organization, qui tire ses revenus de l’utilisation de sa marque, des redevances d’exploitation et des ventes immobilières, a précisé une personne ayant une connaissance directe de ces projets.

Des responsables du gouvernement vietnamien ont rencontré jeudi les partenaires de la Trump Organization, parmi lesquels figure Kinh Bac City Development Holding KBC.HM , afin de discuter du projet de Hanoï, selon deux de ces sources.

Cette réunion a eu lieu peu après l’annonce par Washington de la mise en place éventuelle de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 35 % sur les importations en provenance du Vietnam, un taux qui pourrait être ramené à 20 % si un accord commercial était conclu, ont-elles précisé.

L’une de ces personnes a indiqué que le projet avait été soumis pour la première fois au gouvernement en mai et qu’il n’avait pas encore reçu d’autorisation.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, ces informations n’étant pas publiques. C’est la première fois que des informations concernant le projet d’une nouvelle Trump Tower à Hanoï sont rapportées ici.

La Trump Organization, l’entreprise familiale du président américain Donald Trump, n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de travail aux États-Unis. Le gouvernement vietnamien et la société Kinh Bac City Development n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.