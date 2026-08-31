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Selon certaines sources, des entreprises telles que Chevron, ONGC et GE Vernova devraient signer des accords définitifs au Venezuela
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 18:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 3 et 9, et des commentaires de Vance aux paragraphes 9 à 11)

par Marianna Parraga et Deisy Buitrago

Les sociétés américaines Chevron CVX.N et GE Vernova GEV.N , l’indienne ONGC, l’italienne Eni ENI.MI et la colombienne GeoPark GPRK.N sont en passe de signer des accords définitifs au Venezuela après des mois de négociations visant à concrétiser des projets énergétiques dans ce pays membre de l’OPEP , ont indiqué cinq sources proches des préparatifs.

La plupart de ces accords prévoient l’achèvement d’une «migration» de six mois des contrats pétroliers vers une loi modifiée sur les hydrocarbures, qui accorde désormais davantage de flexibilité aux entreprises étrangères pour développer et exploiter des gisements pétroliers, exporter le pétrole et encaisser le produit des ventes, ont précisé ces sources. D’autres accords fixent les conditions de nouveaux projets énergétiques et électriques.

La liste des entreprises en passe de signer n’a pas encore été finalisée, les dirigeants s’empressant de conclure les négociations à la dernière minute, ont indiqué deux de ces sources.

Les accords de Chevron avec le Venezuela devraient être « d’une ampleur considérable », selon l’une des sources.

La société cherche à ajouter à son portefeuille un bloc situé dans la vaste ceinture de l’Orénoque, ce qui permettrait l’expansion de l’un de ses projets en partenariat avec la société d’État PDVSA, ont indiqué deux sources. Chevron vise également à négocier un bloc dans le nord de Monagas qui pourrait devenir une source clé de diluants pour sa production de pétrole extra-lourd.

Eni a déclaré qu’elle travaillait avec ses partenaires vénézuéliens et toutes les autres autorités afin de « soutenir la revitalisation du secteur énergétique du pays ».

Chevron, GE Vernova, l'ONGC, GeoPark, le ministère vénézuélien du Pétrole et la société énergétique publique PDVSA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces accords, qui pourraient être signés dès cette semaine, sont distincts d’un vaste pacte entre Caracas et Washington annoncé la semaine dernière, prévoyant que les États-Unis s'assurent une participation dans 17 gisements pétroliers totalisant quelque 64 milliards de barils de réserves prouvées, soit un cinquième des réserves totales de brut du Venezuela.

Ces 17 gisements, situés dans la vaste ceinture de l’Orénoque et dans le lac Maracaibo, devraient produire à long terme jusqu’à 1,5 million de barils par jour (bpd) de brut, ce qui représenterait plus du double de la production actuelle du Venezuela, qui s’élève à 1,25 million de bpd, ont indiqué les autorités.

Interrogé sur le moment où l’accord pétrolier avec le Venezuela se traduirait par une augmentation de la production, le vice-président américain JD Vance a répondu qu’il y avait déjà « une augmentation significative de la production pétrolière au Venezuela ».

« Les prix du pétrole sont bien plus stables, en partie grâce à ce qui sort du Venezuela », a-t-il déclaré aux journalistes. « Les 65 milliards de barils de réserves jouent un rôle important dans ce que nous observons déjà. »

Venezuela

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