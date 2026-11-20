CrowdStrike CRWD.O serait en pourparlers pour racheter son concurrent Zscaler ZS.O , un fournisseur de solutions de cybersécurité, dans un contexte de consolidation du secteur des logiciels de sécurité, selon deux sources proches du dossier.

Les négociations entre les deux entreprises sont en cours, ont indiqué ces sources. Aucun accord n’est garanti, et les discussions pourraient encore aboutir à une impasse, ont-elles ajouté.

L'action de Zscaler, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 32 milliards de dollars à la clôture de vendredi , a bondi de 17 % dans les échanges après la clôture. Les actions de CrowdStrike ont quant à elles chuté de 8 %.

Une fusion donnerait naissance à l’un des plus grands fournisseurs mondiaux spécialisés exclusivement dans la cybersécurité, alors que les entreprises cherchent à réduire le nombre de fournisseurs de sécurité auxquels elles font appel, privilégiant ceux capables de proposer plusieurs produits dans le cadre d’une relation unique.

CrowdStrike et Zscaler n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La plateforme Falcon de CrowdStrike est largement utilisée pour sécuriser les terminaux tels que les ordinateurs portables, les serveurs et les appareils mobiles, tandis que Zscaler est spécialisé dans les services de sécurité réseau basés sur le cloud qui aident les entreprises à connecter leurs utilisateurs aux applications en toute sécurité sans recourir aux réseaux d’entreprise traditionnels.

Fondée en 2011 par son directeur général George Kurtz, CrowdStrike est devenue l’une des plus grandes entreprises de cybersécurité au monde, aidant les organisations à détecter les cybermenaces et à y répondre grâce à sa plateforme logicielle native du cloud.

Basée à Austin, au Texas, l’entreprise s’est diversifiée au-delà de la protection des terminaux, grâce à des acquisitions et à des développements internes, pour s’étendre à des domaines tels que la sécurité du cloud, la gestion des identités et le renseignement sur les menaces.

Cette opération permettrait de combler l’une des principales lacunes de CrowdStrike en matière de sécurité réseau et l’aiderait à concurrencer plus directement des fournisseurs de plateformes tels que Palo Alto Networks PANW.O .

Fondée en 2007 par son directeur général Jay Chaudhry, Zscaler a été l’une des premières à mettre en œuvre la sécurité « zero-trust », qui vérifie en permanence les utilisateurs et les appareils avant d’accorder l’accès aux applications et aux données d’entreprise. Son logiciel basé sur le cloud permet aux employés d’accéder en toute sécurité aux applications depuis n’importe quel endroit.

Toute transaction nécessiterait probablement le soutien de Jay Chaudhry, qui reste le principal actionnaire de Zscaler.

Ces discussions interviennent alors que les entreprises de cybersécurité se livrent à une course effrénée pour élargir leur offre afin de répondre à la demande de plateformes intégrées capables de faire face à un éventail plus large de menaces.

Les actions de Zscaler ont fortement chuté en début d’année dans le cadre d’une vague de ventes massives dans le secteur des logiciels, les investisseurs évaluant l’impact de l’intelligence artificielle, mais elles ont depuis rebondi.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de ces discussions de fusion.