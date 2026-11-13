Selon certaines sources, CPC aurait augmenté ses exportations de pétrole et de condensats de gaz de 6 % en glissement mensuel en octobre

Le Consortium du pipeline de la mer Caspienne (CPC) a augmenté ses exportations de pétrole et de condensats de gaz de 6 % le mois dernier par rapport à septembre, grâce à une reprise de la production sur un gisement majeur au Kazakhstan, ont indiqué deux sources du secteur.
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Cette hausse des exportations, qui ont atteint 6,6 millions de tonnes métriques, soit 1,69 million de barils par jour, a également été favorisée par une diminution du nombre d’attaques de drones contre des pétroliers en mer Noire.
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Le Kazakhstan a porté ses exportations de pétrole et de condensats de gaz via cette voie à 5,9 millions de tonnes en octobre, contre 5,2 millions de tonnes en septembre, à la suite de l’achèvement des travaux de maintenance programmés sur le gisement de Karachaganak.
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La CPC ne commente pas ses opérations commerciales.
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Selon des données provenant de sources, les exportations de pétrole et de condensats de gaz via la CPC ont chuté à 57,4 millions de tonnes au cours des dix premiers mois de 2026, contre 61,5 millions de tonnes au cours de la même période en 2025.
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La CPC prévoit de réduire ses exportations de pétrole en novembre de 2 % en moyenne quotidienne par rapport à octobre, pour atteindre environ 6,4 millions de tonnes (soit 1,69 million de barils par jour), ont indiqué des sources du secteur le mois dernier.
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Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan transitent par l’oléoduc de la CPC. La majeure partie du brut provient des gigantesques gisements pétroliers kazakhs de Tengiz, Kashagan et Karachaganak.
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Parmi les actionnaires de CPC figurent la Russie (31 %), le Kazakhstan (20,75 %) et Chevron CVX.N (15 %).
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