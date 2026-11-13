Selon certaines sources, CPC aurait augmenté ses exportations de pétrole et de condensats de gaz de 6 % en glissement mensuel en octobre

Le Consortium du pipeline de la mer Caspienne (CPC) a augmenté ses exportations de pétrole et de condensats de gaz de 6 % le mois dernier par rapport à septembre, grâce à une reprise de la production sur un gisement majeur au Kazakhstan, ont indiqué deux sources du secteur.

Cette hausse des exportations, qui ont atteint 6,6 millions de tonnes métriques, soit 1,69 million de barils par jour, a également été favorisée par une diminution du nombre d’attaques de drones contre des pétroliers en mer Noire.

Le Kazakhstan a porté ses exportations de pétrole et de condensats de gaz via cette voie à 5,9 millions de tonnes en octobre, contre 5,2 millions de tonnes en septembre, à la suite de l’achèvement des travaux de maintenance programmés sur le gisement de Karachaganak.

La CPC ne commente pas ses opérations commerciales.

Selon des données provenant de sources, les exportations de pétrole et de condensats de gaz via la CPC ont chuté à 57,4 millions de tonnes au cours des dix premiers mois de 2026, contre 61,5 millions de tonnes au cours de la même période en 2025.

La CPC prévoit de réduire ses exportations de pétrole en novembre de 2 % en moyenne quotidienne par rapport à octobre, pour atteindre environ 6,4 millions de tonnes (soit 1,69 million de barils par jour), ont indiqué des sources du secteur le mois dernier.

Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan transitent par l’oléoduc de la CPC. La majeure partie du brut provient des gigantesques gisements pétroliers kazakhs de Tengiz, Kashagan et Karachaganak.