Selon certaines sources, certains clubs auraient mis un frein aux négociations avec Avenue Capital concernant la vente de parts de la Serie A

Certains clubs de Serie A ont exprimé des doutes quant à la cession d'une participation dans l'activité de droits médiatiques internationaux de la ligue à la société d'investissement américaine Avenue Capital, ce qui retarde et complique les négociations sur l'opération, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Avenue Capital s’est imposée comme le soumissionnaire privilégié car son offre était structurée sous la forme d’un investissement en actions ordinaires et ne comprenait pas les garanties sur les flux de trésorerie futurs réclamées par certains soumissionnaires concurrents proposant des valorisations plus élevées , a rapporté Reuters le mois dernier.

La société d’investissement new-yorkaise a proposé 320 millions d’euros pour une participation d’environ 10 % dans la structure qui détiendra les droits internationaux de diffusion, de sponsoring et de paris de la Serie A, valorisant ainsi l’activité à environ 3,2 milliards d’euros (3,54 milliards de dollars).

Toutefois, certains des 20 clubs composant la ligue, peu convaincus par l’offre d’Avenue Capital et opposés à l’idée d’entamer des négociations exclusives avec le fonds, ont fait valoir que, pendant que la Serie A procède à une évaluation détaillée de son offre, elle devrait conserver la flexibilité nécessaire pour examiner d’autres propositions, ont indiqué ces sources.

L’un d’entre eux, ainsi qu’une quatrième source, ont indiqué qu’à ce stade, Avenue Capital restait le seul soumissionnaire à négocier activement avec la ligue, même si l’association n’avait pas accordé de négociations exclusives formelles.

Elles n’ont pas fourni de chiffres précis, mais ont indiqué qu’un nombre suffisant de clubs avait exprimé des réserves pour retarder le processus . Tout accord nécessite le soutien d’au moins 14 des 20 clubs de la Serie A.

Les représentants de la Serie A et d’Avenue Capital ont refusé de commenter.

En 2021, la ligue avait envisagé de céder une participation de 10 % dans sa filiale médiatique nationale, la plus lucrative, à un consortium mené par CVC CVC.AS , mais les négociations avaient échoué faute d’avoir obtenu la majorité requise.

La Serie A, qui compte parmi ses clubs l’Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus, peine depuis quelques années à accroître ses revenus issus des droits médiatiques à l’international, l’intérêt des diffuseurs étant freiné par la popularité de la Premier League anglaise et de la Liga espagnole, ainsi que par un calendrier international de football de plus en plus chargé.

Selon les données de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, l’activité liée aux droits médiatiques internationaux de la ligue génère environ 250 millions d’euros, soit une fraction de ce que rapportent ses rivales anglaises et espagnoles.

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(1 dollar = 0,9042 euro)