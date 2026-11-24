La société d'investissement américaine Atairos a lancé un processus de cession de l'opérateur britannique de publicité extérieure Ocean Outdoor, dans le cadre d'une transaction potentielle qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 800 millions de livres sterling (1,0 milliard de dollars), selon deux sources proches du dossier.
Atairos, une société d’investissement créée en 2016 avec le soutien de Comcast, travaille avec des banquiers de Solomon Partners et de la Deutsche Bank après avoir reçu des manifestations d’intérêt pour Ocean Outdoor, ont indiqué ces sources.
Une vente permettrait de tester l’intérêt des investisseurs pour un secteur que certains conseillers considèrent comme moins vulnérable aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle que d’autres segments du secteur publicitaire.
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Le processus d’appel d’offres en est à ses débuts, ont précisé ces sources. Elles se sont exprimées sous couvert d’anonymat, les discussions étant confidentielles.
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Ocean Outdoor exploite certains des sites de publicité numérique les plus en vue de Grande-Bretagne, notamment l’écran “Piccadilly Lights” à Londres et les écrans du cinéma IMAX de la ville
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La société devrait générer cette année un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d’environ 70 millions de livres sterling et pourrait atteindre une valorisation allant jusqu’à 13 fois l’EBITDA, ce qui correspond globalement au multiple payé par Atairos lors de l’acquisition de l’entreprise, ont indiqué ces sources
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Une transaction à cette valorisation impliquerait une valeur d’entreprise d’environ 800 millions de livres sterling, ont précisé ces sources, ajoutant que les sociétés de capital-investissement sont les acquéreurs les plus probables
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Toutefois, l’une de ces sources a souligné que les concurrents européens JCDecaux et Stroer se négocient à des multiples de bénéfices inférieurs
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Atairos n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis qu’Ocean Outdoor, Solomon Partners et la Deutsche Bank n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires
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Atairos a délisté Ocean Outdoor en 2022 dans le cadre d’une opération qui valorisait la société à environ 580 millions de dollars
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Selon les derniers résultats publiés par Ocean Outdoor, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 1 % pour s’établir à 109,2 millions de livres sterling pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, tandis que l’EBITDA ajusté a atteint 39,2 millions de livres sterling
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