La société d'investissement américaine Atairos a lancé un processus de cession de l'opérateur britannique de publicité extérieure Ocean Outdoor, dans le cadre d'une transaction potentielle qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 800 millions de livres sterling (1,0 milliard de dollars), selon deux sources proches du dossier.

Atairos, une société d’investissement créée en 2016 avec le soutien de Comcast, travaille avec des banquiers de Solomon Partners et de la Deutsche Bank après avoir reçu des manifestations d’intérêt pour Ocean Outdoor, ont indiqué ces sources.

Une vente permettrait de tester l’intérêt des investisseurs pour un secteur que certains conseillers considèrent comme moins vulnérable aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle que d’autres segments du secteur publicitaire.