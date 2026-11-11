Selon certaines sources, Alphabet envisagerait d'émettre des obligations à Hong Kong et à Singapour pour un montant de 3 milliards de dollars

Alphabet GOOGL.O envisage de lever l'équivalent d'environ 3 milliards de dollars via ses premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour, ont déclaré deux personnes proches du dossier, afin de tester la demande des investisseurs asiatiques après la vague de ventes provoquée par l'intelligence artificielle sur les marchés mondiaux au début du mois.

L’une de ces sources a ajouté que ces émissions devraient rapporter au moins 2,2 milliards de dollars, Alphabet envisageant des montants minimaux de 8 milliards de dollars HK (1 milliard de dollars) pour la partie en dollars de Hong Kong et de 1,5 milliard de dollars S (1,2 milliard de dollars) pour la partie en dollars de Singapour.

Le montant définitif, le calendrier et la tarification n’ont pas encore été fixés, a ajouté cette source. Les personnes interrogées ont souhaité rester anonymes, cette affaire étant confidentielle.

Alphabet a mandaté HSBC HSBA.L et JPMorgan JPM.N en tant que coordinateurs mondiaux conjoints, selon une fiche de conditions consultée par Reuters plus tôt mercredi.

La Bank of China (Hong Kong), l’ICBC (Asia) et Standard Chartered STAN.L participent également à l’émission en dollars de Hong Kong, tandis que DBS DBSM.SI , OCBC OCBC.SI et UOB UOBH.SI s’occupent de la partie en dollars de Singapour, selon ce document.

Les obligations en dollars de Hong Kong pourraient avoir des échéances de deux, cinq et dix ans, tandis que celles en dollars de Singapour pourraient avoir des échéances de deux, cinq, dix et trente ans, selon ce document.

Alphabet n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette émission viendrait s’ajouter aux emprunts contractés par Alphabet cette année, alors que la société augmente ses dépenses dans les centres de données et autres infrastructures informatiques dédiées à l’IA.

Alphabet a déclaré , dans un document déposé le 29 octobre, avoir émis 45 milliards de dollars de titres libellés en dollars américains et 35,8 milliards de dollars de titres en devises étrangères au cours des neuf mois clos fin septembre, à des fins générales de l’entreprise.

La semaine dernière, Alphabet a levé 6 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars) grâce à une émission d’obligations libellées en euros. L’entreprise a également vendu 25 milliards de dollars d’obligations en dollars américains en août, ainsi que 5,5 milliards de dollars australiens (3,8 milliards de dollars) d’obligations en dollars australiens au cours du même mois.

D'autres grandes entreprises technologiques ont également fait appel aux marchés obligataires . La semaine dernière, Meta a finalisé une émission obligataire de 15 milliards de dollars américains et Oracle a vendu 10 milliards de dollars d'obligations.

(1 dollar américain = 7,8459 dollars de Hong Kong)

(1 dollar = 1,2816 dollar singapourien)

(1 $ = 0,8957 euro)

(1 $ = 1,4541 dollar australien)