Selon certaines informations, Nvidia aurait pris contact avec le directeur général d'Arm, René Haas, alors que les employés réclament le retour de Jensen Huang

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O aurait contacté René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings O9Ty.F , dans le cadre de sa recherche d'un successeur potentiel à Jensen Huang, a rapporté vendredi le Financial Times, alors même qu'un autre article indiquait que certains employés faisaient pression pour que l'ancien directeur général soit réintégré.

Jensen Huang a démissionné jeudi après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une impliquait un espion chinois présumé, plongeant le fabricant de puces dans la crise et provoquant une onde de choc dans le secteur de l’IA qu’il a contribué à financer.

Le nom de René Haas circule parmi les analystes depuis le départ de Jensen Huang. Il a passé sept années formatrices chez Nvidia, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président et directeur général de la division des produits informatiques, avant de rejoindre Arm en 2013.

Il fait partie des nombreux candidats envisagés et rien ne garantit qu’on lui proposera le poste ni qu’il l’acceptera, rapporte le Financial Times. Colette Kress, directrice financière de Nvidia, occupe actuellement le poste de directrice générale par intérim.

Le conseil d’administration de Nvidia a déclaré qu’il était en train de sélectionner un cabinet de recrutement pour le poste de directeur général et qu’il n’avait encore officiellement contacté aucun candidat potentiel.

"Toute spéculation concernant des candidats individuels, qu’ils soient internes ou externes, est prématurée", a déclaré le conseil d’administration dans un communiqué.

Avant la démission de Jensen Huang, un ingénieur de longue date chez Nvidia avait exhorté le conseil d’administration, dans un message interne, à tenir compte du sentiment des employés avant de prendre toute décision, a rapporté Wired jeudi soir.

Ce message a depuis suscité plus de 1.600 commentaires, dont plusieurs exhortaient le conseil d’administration à trouver un moyen de faire revenir Jensen Huang, a indiqué la plateforme d’actualités technologiques, citant des correspondances internes qu’elle a examinées. Nvidia compte environ 42.000 employés à travers le monde.

Le milliardaire Elon Musk a quant à lui déclaré sur X qu’une pétition était en cours pour réintégrer Jensen Huang et qu’il la signerait. On ignore pour l’instant si Musk faisait référence à l’initiative interne rapportée par Wired.

Nvidia a refusé de commenter l’article de Wired ainsi que la publication de Musk, tandis qu’Arm a également refusé de s’exprimer. Reuters n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

René Haas est devenu directeur général d’Arm en 2022 et a supervisé l’introduction en Bourse de la société sur le Nasdaq en 2023. Arm conçoit des architectures de processeurs et les concède sous licence à d’autres entreprises qui développent des puces. Historiquement, sa force réside dans les téléphones mobiles, mais la société se développe désormais dans le domaine des ordinateurs.

La combinaison de la connaissance qu’a René Haas de Nvidia et de son expérience à la tête d’une entreprise de puces cotée en Bourse pourrait faire de lui un candidat atypique pour ce poste, a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities.

"René est l’un des rares candidats externes qui n’aurait pas besoin d’être mis au courant des rouages de Nvidia", a déclaré Boloor, ajoutant que la compréhension de la culture d’entreprise de René Haas, associée à son expérience à la tête d’Arm, constituait "une combinaison que l’on ne trouve pas très souvent".

Les actions d’Arm cotées aux États-Unis ARM.O ont clôturé en baisse d’environ 5%. Celles de Nvidia ont terminé la séance en recul d’environ 2%, portant les pertes de capitalisation boursière de la semaine à environ 573 milliards de dollars.

Certains analystes s’attendent à ce que le prochain directeur général rompe avec le règne de trois décennies de Jensen Huang, qui a joué le rôle de "chef d’orchestre" très impliqué, pilotant personnellement les feuilles de route techniques, les négociations géopolitiques sur les exportations vers la Chine et les investissements massifs dans l’écosystème de l’IA.

Une éventuelle évolution vers une structure de direction plus institutionnelle interviendrait alors que Nvidia fait face à une surveillance réglementaire accrue et à un consensus grandissant parmi les législateurs américains pour restreindre davantage les exportations de puces de l’entreprise vers la Chine.

DES INITIÉS ET DES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE EN LICE

Les analystes considèrent Colette Kress comme une autorité financière solide, tandis que l’ingénieur chevronné Ian Buck est perçu comme un candidat de premier plan après avoir dirigé le développement de CUDA, la plateforme logicielle qui alimente les puces d’IA de Nvidia.

Outre René Haas, parmi les noms externes évoqués par les analystes figurent Lisa Su, présidente-directrice générale d’AMD ( AMD.O ), qui a su naviguer sur le marché clé de la Chine, et Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron MU.O , dont les puces mémoire équipent les serveurs de Nvidia.

Parmi les autres candidats cités par les observateurs du secteur figurent Matt Murphy, directeur général de Marvell MRVL.O , et Johny Srouji, responsable du matériel chez Apple AAPL.O , qui a supervisé le développement en interne des puces du fabricant de l’iPhone.

L’ancien directeur général d’Apple, Tim Cook, a été évoqué par le président américain Donald Trump, alors que le conseil d’administration de Nvidia évalue s’il convient de privilégier la continuité financière, une expertise technique approfondie ou l’expérience de la direction d’un géant mondial de la technologie.