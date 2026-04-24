Selon CBS News, Johnson & Johnson s'apprête à commercialiser quatre de ses médicaments sur ordonnance sur la plateforme TrumpRx

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Johnson & Johnson JNJ.N commencera vendredi à commercialiser quatre de ses médicaments sur le site web TrumpRx de l'administration Trump, a rapporté CBS News.

Le conglomérat de la santé a conclu volontairement un accord avec l'administration Trump en janvier afin de réduire les prix des médicaments pour les Américains, d'élargir l'accès à des médicaments sur ordonnance abordables dans le cadre de Medicaid et de commercialiser ses produits sur la plateforme TrumpRx en échange d'une exemption des droits de douane imposés par l'administration.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier quels étaient les quatre médicaments qui devaient être présentés sur le site web.

Johnson & Johnson n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.