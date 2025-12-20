 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Business Insider, Google déconseille à ses employés munis de visas américains de voyager à l'étranger en raison des retards des ambassades
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 04:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Alphabet GOOGL.O Google a conseillé à certains employés munis de visas américains d'éviter les voyages internationaux en raison des retards dans les ambassades, a rapporté Business Insider vendredi, citant un courriel interne.

L'email, envoyé jeudi par le conseiller externe de l'entreprise, BAL Immigration Law, a averti le personnel qui a besoin d'un visa pour rentrer aux Etats-Unis de ne pas quitter le pays parce que les délais de traitement des visas se sont allongés, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Valeurs associées

ALPHABET-A
307,0900 USD NASDAQ +1,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles le 19 décembre 2025. ( AFP / JOHN THYS )
    Report de l'accord UE-Mercosur: le Paraguay s'impatiente
    information fournie par AFP 20.12.2025 02:29 

    Le Paraguay a averti vendredi l'Union européenne que le temps n'était pas "infini" pour signer l'accord commercial avec le Mercosur, lors d'une réunion du bloc sud-américain bousculée par le report de la signature de ce texte qui attise la colère des agriculteurs ... Lire la suite

  • Donald Trump lors du retour des dépouilles des deux soldats américains tués en Syrie, le 17 décembre 2025 sur une base militaire du Delaware ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump annonce de "très lourdes représailles" contre l'EI en Syrie
    information fournie par AFP 20.12.2025 01:44 

    Donald Trump a déclaré vendredi que le groupe Etat islamique était visé par de "très lourdes représailles" en Syrie, après une attaque qui a coûté la vie il y a près d'une semaine à deux militaires américains et un interprète. "Nous frappons très fort contre des ... Lire la suite

  • Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 19 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump "n'exclut pas" une guerre avec le Venezuela
    information fournie par AFP 19.12.2025 23:51 

    Donald Trump n'a pas écarté la possibilité d'une guerre contre le Venezuela, lors d'une interview diffusée vendredi, au moment où les Etats-Unis accentuent leur pression sur Caracas avec un blocus pétrolier, son chef de la diplomatie disant lui que le statu quo ... Lire la suite

  • Le président des Jeunes Agriculteurs (JA) Pierrick Horel (C) et sa délégation à leur arrivée à Matignon à Paris le 19 décembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Mobilisation agricole: suspense autour d'une possible trêve pour Noël
    information fournie par AFP 19.12.2025 23:21 

    Les appels à une "trêve de Noël" se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur et les syndicats agricoles, reçus vendredi à Matignon, sont partagés sur la suite des blocages pour protester contre la gestion par le gouvernement de la dermatose ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank