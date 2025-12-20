Selon Business Insider, Google déconseille à ses employés munis de visas américains de voyager à l'étranger en raison des retards des ambassades

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe Alphabet GOOGL.O Google a conseillé à certains employés munis de visas américains d'éviter les voyages internationaux en raison des retards dans les ambassades, a rapporté Business Insider vendredi, citant un courriel interne.
L'email, envoyé jeudi par le conseiller externe de l'entreprise, BAL Immigration Law, a averti le personnel qui a besoin d'un visa pour rentrer aux Etats-Unis de ne pas quitter le pays parce que les délais de traitement des visas se sont allongés, selon le rapport.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.
