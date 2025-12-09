Selon Bloomberg News, SpaceX chercherait à s'introduire en bourse en 2026 pour lever plus de 30 milliards de dollars

SpaceX, la société d'Elon Musk, va de l'avant avec son projet d'introduction en bourse qui viserait à lever nettement plus de 30 milliards de dollars et à atteindre une valorisation d'environ 1,5 billion de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi.

La direction et les conseillers de SpaceX envisagent une introduction en bourse dès le milieu ou la fin de l'année 2026 pour l'ensemble de l'entreprise, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet. Le calendrier de l'introduction en bourse pourrait changer en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs, et une personne a déclaré qu'il pourrait être reporté à 2027.

Musk avait déclaré en 2020 que SpaceX prévoyait d'introduire Starlink en bourse plusieurs années plus tard, une fois que la croissance de ses revenus serait devenue "régulière et prévisible".

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

SpaceX envisage d'utiliser les fonds provenant de la cotation en bourse pour développer des centres de données basés dans l'espace, notamment en achetant les puces nécessaires à leur fonctionnement, une idée pour laquelle Musk a exprimé son intérêt lors d'un récent événement avec Baron Capital, selon le rapport.

L'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de dollars en 2025, puis de 22 à 24 milliards de dollars en 2026, la majeure partie provenant de Starlink, selon Bloomberg.

La semaine dernière, les médias ont rapporté que le fabricant de fusées lançait une vente secondaire d'actions qui l'évaluerait à 800 milliards de dollars , l'opposant à OpenAI pour le titre de l'entreprise privée la plus précieuse. Samedi, Musk a toutefois rejeté les rapports, les qualifiant d'inexacts.