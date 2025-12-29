Selon Bloomberg News, SoftBank est sur le point de conclure un accord avec DigitalBridge, une société d'investissement dans les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SoftBank 9984.T est en pourparlers avancés pour acquérir DigitalBridge DBRG.N , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.
SoftBank pourrait annoncer un accord dès lundi, selon le rapport.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.
