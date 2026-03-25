Selon Bloomberg News, OHB, soutenu par KKR, fait appel aux banques pour la vente de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant allemand de satellites OHB
OHBG.DE travaille sur une vente d'actions qui permettrait à l'investisseur minoritaire KKR KKR.N de réduire sa participation, a rapporté Bloomberg News mercredi.
L'opération pourrait valoriser OHB à un niveau légèrement supérieur à sa valeur de marché, qui était d'environ 5,5 milliards d'euros (6,37 milliards de dollars) à la dernière clôture, selon le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.
OHB et KKR n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.
(1 dollar = 0,8636 euro)
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